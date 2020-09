Galaxin uusi GeForce RTX 3090 Gamer hakee inspiraatiota Legoista

Galaxin uuden GeForcen coolerin kuoret on varustettu Lego-yhteensopivilla nyppylöillä, mikä tuo hauskoja mahdollisuuksia teemakokoonpanoihin.

NVIDIAn uudet GeForce RTX 3090 -näytönohjaimet saapuivat myyntiin eilen. Testasimme io-techissä tuoreeltaan Asuksen, Gigabyten ja MSI:n uutuusmallit ja tulemme testaamaan myös NVIDIAn Founders Editionin heti, kun se saapuu testilaboratorioomme.

Uudet näytönohjaimet noudattelevat pääosin tuttuja jäähydytysratkaisuja, mutta joukkoon mahtuu myös yksi mielenkiintoinen poikkeus. Galaxin GeForce RTX 3090 Gamer on varustettu monille Legoista tutun näköisin pienin pyörein nyppylöin. Yhteneväisyydet eivät jää vain ulkonäköön, vaan ne ovat myös oikeaa kokoa Lego-palikoille.

Expreviewissä julkaistun artikkelin mukaan Galaxin uudessa näytönohjaimessa on Legoille sopivia nyppylöitä sekä coolerin kuorten kyljessä että päällä. Coolerin päällä olevat nyppylät on suojattu läpikuultavin ja irrotettavin laatoin ja kyljessä olevat nyppylät ovat heti käyttövalmiina paljaaltaan. Lisäksi kortin takapuolen suojalevyn takapääty on rei’itetty, mikä mahdollistaisi teoriassa Lego-palikoiden kiinnittämisen myös siihen, mutta alue lienee syytä jättää vapaaksi läpi puhaltavalle tuulettimelle. Tiettävästi kyse ei ole kuitenkaan virallisesta yhteistyöstä, sillä nyppylöistä puuttuu Lego-logot.

Lähde: Expreview