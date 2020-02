Samsung julkisti Galaxy S20 -mallistonsa San Franciscossa – kamerapuolella merkittäviä uudistuksia

Tämän vuoden Galaxy S -mallisto koostuu kolmesta malliversiosta, jotka tulevat Suomessa myyntiin 5G-versiona.

Samsung on julkistanut odotetusti San Franciscossa käynnistyneessä Galaxy Unpacked -tapahtumassa uuden Galaxy S20 -älypuhelinmallistonsa. Ennakkohuhujen mukaisesti Galaxy S20 -malleja on kolme kappaletta – perusversio, Plus-versio sekä Ultra-versio. Mallit eroavat toisistaan ensisijaisesti näytön ja akun koon sekä kameratoteutuksen osalta. Viime vuoden malleihin uudistuksia on tapahtunut erityisesti näytön kuvasuhteen ja virkistystaajuuden, järjestelmäpiirin, 5G-tuen, akun kapasiteetin ja takakameratoteutuksen osalta. Lisäksi kuulokeliitäntä on jätetty pois varustuksesta, aivan kuten kävi Note10-mallistonkin kanssa.

Järjestelmäpiirin, muistimäärien ja verkkoyhteyksien osalta kaikki kolme Suomessa myyntiin tulevaa malliversiota ovat keskenään identtisiä. Järjestelmäpiirinä toimii Euroopan markkinoilla Exynos 990, jonka parina on Samsungin Exynos Modem 5123 5G-modeemi. Tuettuina ovat 5G-verkkojen puolella mmWave- ja alle 6 GHz:n taajuusalueet sekä SA- ja NSA-verkkotekniikat. 4G-verkossa puhelimet venyvät jopa 2 Gbit/s latausnopeuksiin. Suomessa myytävissä Galaxy S20 -puhelimissa on aina 12 Gt uusimman sukupolven LPDDR5 RAM -muistia sekä 128 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa. Ulkomailla tarjolla on myös muita muistivariantteja. Kaikissa Galaxy S20 -malleissa on Android 10 -käyttöjärjestelmä uusimmalla One UI 2 -käyttöliittymällä.

Samsung on päätynyt tiputtamaan e-mallin pois valikoimista, joten malliston edullisin vaihtoehto on tänä vuonna Galaxy S20 -perusmalli. Sen näyttökoko on kasvanut tuuman kymmenyksellä 6,2 tuumaan, mutta samalla myös näytön kuvasuhde on kasvanut 20:9:ään, joka tarkoittaa pystysuunnassa 160 lisäpikseliä. 10 megapikselin etukameran reikä on siirtynyt näytön ylänurkasta keskelle yläreunaa, joka varmasti jakaa mielipiteitä.

Galaxy S20:n takaa löytyy kolmoiskameraratkaisu, jossa pääkamera käyttää 12 megapikselin sensoria suurella 1,8 mikrometrin pikselikoolla sekä f1.8-aukksouhteen laajakulmaobjektiivia optisella kuvanvakaimella. Telekamera hyödyntää 64 megapikselin kuvasensoria ja optisesti vakautettua f2.0-aukkosuhteen sekä 76 asteen laajakulmaobjektiivia, josta Hybrid Optic Zoom -tekniikalla saadaan rajauttua pääkameraan nähden kolminkertaista polttoväliä vastaavia kuvia. Ultralaajakulmakamera perustuu puolestaan 12 megapikselin sensoriin suurehkoilla 1,4 mikrometrin pikseleillä ja se tarjoaa 120 asteen kuvakulman. Kamera tarjoaa myös kaikkia kameroita samanaikaisesti käyttävän Single Take -kuvaustilan, 8K-videokuvausmahdollisuuden sekä 30x Super Resolution -zoomin.

Galaxy S20:n akun kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi edeltäjämallin 3400 mAh:sta 4000 mAh:iin. Tuettuna on lisäksi 25 watin pikalataus ja langaton lataus.

Galaxy S20 tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Paino 163 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass -kuoret, IP68-suojaus

6,2” 1440 x 3200 Quad HD+ Dynamic AMOLED-näyttö, HDR10+, 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus

Exynos 990 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G NSA&SA, sub 6 GHz, DSS

Cat.20-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Kolmoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1,8 um pikselikoko, 79 asteen kuvakulma, f1.8, OIS, Super Speed Dual Pixel -tarkennus 64 megapikselin telekamera, 0,8 um pikselikoko, 76 asteen kuvakulma, f2.0, OIS, 3x Hybrid Optic Zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2 8K 30 FPS, 4K 60 FPS

10 megapikselin etukamera, Dual Pixel -automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

4000 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 25 W pikalataustuki, 10 W langaton lataus WPC

Android 10, One UI 2

Galaxy S20+ tarjoaa selvästi pienempää sisarustaan kookkaamman 6,7-tuumaisen näytön, jonka muut ominaisuudet ovat kuitenkin samat. Viimevuotiseen Galaxy S10+ -malliin nähden ulkomitat ovat pidentyneet, mutta kaventuneet, vaikka näytön läpimitta on kasvanut 0,3 tuumalla. Galaxy S20+:n takakamera on muutoin identtinen Galaxy S20:n kanssa, mutta varustukseen on lisätty ToF-syvyystietokamera. Akun kapasiteetti on plus-mallissa mukavat 4500 mAh, joka on 400 mAh enemmän kuin Galaxy S10+:ssa.

Galaxy S20+ tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat 161,9 x 73,7 x 7,8 mm

Paino 186 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass -kuoret, IP68-suojaus

6,7” 1440 x 3200 Quad HD+ Dynamic AMOLED-näyttö, HDR10+, 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus

Exynos 990 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G NSA&SA, sub 6 GHz & mmWave, DSS

Cat.20-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Neloistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1,8 um pikselikoko, 79 asteen kuvakulma, f1.8, OIS, Super Speed Dual Pixel -tarkennus 64 megapikselin telekamera, 0,8 um pikselikoko, 76 asteen kuvakulma, f2.0, OIS, 3x Hybrid Optic Zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2 DepthVision ToF-syvyystietokamera 8K 30 FPS, 4K 60 FPS

10 megapikselin etukamera, Dual Pixel -automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

4500 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 25 W pikalataustuki, 10 W langaton lataus WPC

Android 10, One UI 2

Galaxy S20 -malliston huipulle asemoitu Ultra-versio on ikään kuin seuraaja viimevuotiselle Galaxy S10 5G -mallille. GS20 Ultra on varustettu suurikokoisella 6,9-tuumaisella näytöllä, jonka kuvasuhde on sisarmallien tapaan 20:9. GS10 5G -malliin nähden ulkomitat ovat pidentyneet, mutta kaventuneet. Sisällä majailee peräti 5000 mAh:n kokoinen akku, joka tukee 45 watin pikalatausta.

Ultran takakameraratkaisu poikkeaa merkittävästi pienemmistä sisarmalleista niin ulkonäön kuin teknisen toteutuksen osalta. Suurikokoiseen kamerakohoumaan on sijoitettu kolme kuvauskäyttöön sopivaa kameraa sekä ToF-syvyystietokamera. Pääkamera käyttää peräti 108 megapikselin Nonacell-sensoria, joka osaa yhdistää yhdeksän 0,8 mikrometrin kuvapistettä yhdeksi jättikokoiseksi 2,4 mikrometrin kuvapisteeksi 12 megapikselin kuvassa. Telekamera on toteutettu 48 megapikselin sensorilla ja nelinkertaisen optisen zoomin tarjoavalla periskooppiobjektiivilla. Ultralaajakulmakameran toteutus on tuttu muista Galaxy S20 -malleista. Ultra tukee myös 100x Space Zoomia, joka hyödyntää kuvien yhdistämistä ja tekoälyä kuvanlaadun optimoimiseksi. Ultran etukamera perustuu poikkeukselliseen 40 megapikselin Quad Bayer -sensoriin, joka muodostaa ensisijaisesti 10 megapikselin kuvia.

Galaxy S20 Ultra tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat 166,9 x 76,0 x 8,8 mm

Paino 220 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass -kuoret, IP68-suojaus

6,9” 1440 x 3200 Quad HD+ Dynamic AMOLED-näyttö, HDR10+, 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus

Exynos 990 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

5G NSA&SA, sub 6 GHz & mmWave, DSS

Cat.20-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Neloistakakamera: 108 megapikselin laajakulmakamera,0,8 um pikselikoko, 79 asteen kuvakulma, f1.8, OIS, PDAF-tarkennus 48 megapikselin telekamera, 0,8 um pikselikoko, 24 asteen kuvakulma, f3.5, OIS, PDAF-tarkennus, 4x zoom 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, 120 asteen kuvakulma, f2.2 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, 100x Super Resolution Zoom

40 megapikselin etukamera, 0,7 um pikselikoko, PDAF-automaattitarkennus, F2.2, 80 asteen kuvakulma

Dolby Atmos, AKG-stereokaiuttimet

5000 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 45 W pikalataustuki, 10 W langaton lataus WPC

Android 10, One UI 2

Galaxy S20 -malliston ennakkomyynti alkaa välittömästi ja puhelimien toimitukset alkavat 13. maaliskuuta. Suomessa saataville tulee 12 & 128 Gt:n muistiyhdistelmällä varustetut 5G-versiot, joiden suositushinnat ovat Galaxy S20:lle 1049 euroa, Galaxy S20+:lle 1149 euroa ja Galaxy S20 Ultralle 1399 euroa. Galaxy S20:n värivaihtoehtoja ovat Cosmic Grey, Cloud Blue ja Cloud Pink. Galaxy S20+:n ja Galaxy S20 Ultran värivaihtoehdot ovat Cosmic Gray ja Cosmic Black.

Lähde: Samsung