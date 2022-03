GMMK2 -näppäimistöt tulevat saataville valmistajan omilla lineaarisilla Glorious Fox -kytkimillä ja PBT-näppäinhatuilla 119,99 dollarin hintaan ja ilman hattuja tai kytkimiä 79,99 dollarin hintaan.

Glorious PC Gaming Race on julkaissut uuden GMMK 2 -näppäimistön. Kyseessä on alkuperäisen GMMK:n tavoin pikavaihdettavilla hot swap -kytkimillä varustettu näppäimistö, joka tulee saataville 65 prosenttisella ja massasta erottuvalla 96 prosenttisella näppäinasettelulla. Kyseessä ei ole seuraaja vuoden 2020 lopulla julkaistulle GMMK Pro -mallille, vaan selvästi sitä edullisempi vaihtoehto.

65-prosenttinen näppäimistöasettelu on tuttu monista muista pienemmistä näppäimistöistä, eli mukana ei ole funktionäppäimiä, mutta nuolinäppäimet kuitenkin löytyvät valikoimista samoin kuin myös oikeaan laitaan mahdutetut ohjauspainikkeet kuten page up. 96-prosenttinen malli puolestaan tarjoaa mielenkiintoisesti kutistetun version täysikokoisesta näppäimistöstä, jossa nuolinäppäimet on edelleen mahdutettu aivan kiinni enter-näppäimeen ja numpad-numeronäppäimistökin on lähempänä muita page upin ja muiden ohjauspainikkeiden jäädessä numeronäppäimistön yläpuolelle.

Perusominaisuuksiltaan GMMK2 tarjoaa esiasennettuna valmistajan omat tehtaalla voidellut lineaariset Glorious Fox -kytkimet, kaksoisvaletut PBT-näppäinhatut RGB-valon läpipäästävillä merkinnöillä, USB-C-liitännän tietokoneeseen liittämiseen ja metallisen välirungon. Kytkimet ovat käyttäjän vapaasti vaihdettavissa ja näppäimistöt ovat ostettavissa myös kokonaan ilman kytkimiä.

Molemmat GMMK2 -mallit ovat tilattavissa suoraan valmistajan tuotesivuilta 119,99 dollarin hintaan mustana, valkoisena sekä vaaleanpunaisena ja saatavilla on myös ISO Nordic -näppäinasettelu. Barebones -versio ilman näppäinkytkimiä tai -hattuja kustantaa 79,99 dollaria. Toistaiseksi kyseessä on vielä ennakkotilaus, joka on alkanut kaikille avoimena 23. maaliskuuta ja näppäimistöjen toimitukset alkavat huhtikuun aikana.

Lähde: Glorious PC Gaming Race