Google esitteli I/O 2022 -tapahtumassaan Pixel 6a -puhelimen ja Pixel Buds Pro -nappikuulokkeet

Myös 449 dollarin suositushintaisen Pixel 6a:n sisuksissa on Googlen oma Tensor-järjestelmäpiiri

Pixel Watch -älykellon lisäksi Google esitteli I/O 2022 -tapahtumassaan myös uuden Pixel 6a -älypuhelimen sekä Pixel Buds Pro -nimeä kantavat täyslangattomat nappikuulokkeet. Aiemmista Pixel-laitteista tuttuun tapaan uutuuksia ei näillä näkymin tulla näkemään virallisesti jälleenmyynnissä Suomessa, joskin yksittäiset jälleenmyyjät voivat puhelimia myös kotimaahamme tuoda.

Pixel 6a on valmistajan edullisempi malli viime vuonna julkaistujen Pixel 6- ja Pixel 6 Pro -mallien alapuolelle. Ulkoisesti 6a muistuttaa kalliimpia sisaruksiaan, joskin pykälän pienemmässä koossa. Puhelimen näyttö on 6,1-tuumainen ja se on varustettu 60 hertsin virkistystaajuudella sekä 2400 x 1080 -resoluutiolla. Sisuksista löytyy kuitenkin kalliimpien mallien tavoin Googlen oma Tensor-järjestelmäpiiri, jonka parina on 6 Gt RAM-muistia, 128 Gt tallennustilaa ja 4306 mAh akku.

Kamerajärjestelmänä Pixel 6a:ssa toimii 12 megapikselin pääkamera Sonyn IMX363-sensorilla yhdessä 12 megapikselin ultralaajakulmakameran kanssa. Pääkamera Pixel 6a:ssa on tuttu vanhemmista Pixel-älypuhelimista ennen viimeisimpiä 6-sarjan malleja, jotka nostivat pääkameran resoluution 50 megapikseliin.

Pixel Buds Prot ovat valmistajan ensimmäiset vastamelutoimintoa tukevat nappikuulokkeet. Valmistaja mainostaa Pixel Buds Proiden sisältä löytyvän 6-ytimisen järjestelmäpiirin, joka laskee Googlen omien algoritmien avulla sopivaa äänentoistoa kuulokkeiden elementeille. Lisäksi kuulokkeiden Volume EQ -toiminto muuntaa niiden taajuusvastetta äänenvoimakkuuden mukaan pyrkien pitämään äänen jatkuvasti balanssissa.

Kuulokkeilla on IPX4-sertifikaatti vettä vastaan ja kuulokkeiden latauskotelolla puolestaan IPX2-sertifikaatti. Google lupaa Pixel Buds Proiden akun kestävän 11 tuntia yhtäjaksoista kuuntelua ilman vastamelua ja 7 tuntia vastamelun kanssa.

Google Pixel 6a:n ennakkomyynti alkaa heinäkuun 21. päivä 449 dollarin suositushintaan ja kauppojen hyllyille laite saapuu 28. päivä. Myös Pixel Buds -kuulokkeiden myynnit alkavat samaan aikaan ja hintaa niillä on 199 dollaria. Suomen markkinoille kumpiakaan uutuuksia ei ainakaan toistaiseksi ole ilmoitettu tulevaksi, eikä Googlen aiempiakaan Pixel-laitteita ole kotimaamme markkinoilla virallisesti nähty.

