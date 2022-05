Samsungin tulevat taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold 4- ja Flip 4 -älypuhelimet ensimmäisissä vuotokuvissa

Vuotokuvat paljastavat monin osin viime vuoden malleja muistuttavat uutuudet, joiden ulkomitat ovat kuitenkin muuttuneet hieman ja Fold 4 kantaa mukanaan uudenlaista muotoilua kameroille.

OnLeaks nimimerkillä tunnettu vuotaja Steve Hemmerstoffer on jakanut yksinoikeudella Smartpix-sivustolle ensimmäiset vuotokuvat Samsungin tulevasta Galaxy Z Fold 4 -älypuhelimesta 91 Mobiles -sivustolle puolestaan ensimmäiset kuvat Galaxy Z Flip 4 -älypuhelimesta.

Fold 4:n kuvissa paljastastuu tuttu sisältä paljastuvalla suurikokoisella näytöllä varustettu rakenne, joka on kuitenkin viimeisimpien Galaxy S22 -puhelinten tavoin pykälän edeltäjämalliaan kulmikkaampi, minkä lisäksi kamerakehikko vaikuttaisi olevan muotoiltu uusiksi. Uutuuden ulkomittojen väitetään olevan 155 x 130 x 7,1 mm kun edeltäjämalli oli 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, eli uutuus olisi pykälän edeltäjäänsä matalampi, mutta vastaavasti leveämpi ja paksumpi.

Kuvissa ei kuitenkaan tietojen mukaan lisääntyneestä paksuudesta huolimatta ole havaittavissa paikkaa S Pen -kynälle, jota osa huhuista puhelimeen on odottanut S22 Ultran tavoin. Toisaalta viimeisimmissä huhuissa kynäpaikan saapumisen suhteen ollaan oltukin jo huomattavasti kriittisempiä.

Galaxy Z Flip 4 puolestaan on vuotokuvien perusteella ulkonäöltään hyvinkin tutun näköinen. Etupuolen alalaidasta löytyy edelleen pienikokoinen ulkonäyttö, jonka vieressä lepäävät puhelimen pääkamerat ja sisäpuolella puolestaan on korkealla kuvasuhteella varustettu 6,7-tuumainen taittuva näyttö. Kuvien perusteella puhelin voinee olla aavistuksen edeltäjäänsä kulmikkaampi, mutta eroa on vaikea sanoa varmaksi, sillä se voi johtua myös renderöintikuvien kulmasta ja valaistuksesta.

Galaxy Z Flip 4:n ulkomitoiksi vuoto väittää 165,1 x 71,9 x 7,2 mm, eli puhelin olisi vajaan millimetrin lyhyempi, 0,3 millimetriä kapeampi ja 0,3 millimetriä paksumpi kuin viime vuoden Flip3.

Samsungin odotetaan julkistavan uudet Galaxy Z -sarjan taittuvanäyttöiset puhelimet elokuussa. Lisää molempien puhelimien vuotokuvia voit tarkastella lähdelinkkien takaa.

Lähteet: Smartprix, 91 Mobiles