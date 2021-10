Google julkaisi Android 12 -käyttöjärjestelmäpäivityksen

Googlen omille Pixel puhelimille päivitys tulee saataville seuraavien muutaman viikon aikana.

Google on tänään julkaissut Androidin uusimman 12-käyttöjärjestelmäpäivityksen, jonka keskeisimpiä uudistuksia internetjätti esitteli jo toukokuussa. Tuttuun tapaan käyttöjärjestelmästä on ollut myös beetaversiot saatavilla valikoiduilla valmistajilla.

Tänään julkaistu valmistunut Android 12 on Android Open Source Project-, eli AOSP-versio ja Googlen omiin Pixel-puhelimiin päivitystä aletaan jakelemaan seuraavien muutaman viikon sisällä. Muista Google mainitsee blogissaan Samsungin, OnePlussan, Oppon, Realmen, Tecnon, Vivon ja Xiaomin, joiden puhelimiin Android 12 voi odottaa myöhemmin tämän vuoden puolella.

Käyttäjälle selkeimmät muutokset Android 12:ssa ovat käyttöliittymässä, mikäli puhelinvalmistajan omat käyttöliittymämuokkaukset eivät niitä peitä. Ulkonäössä on otettu käyttöön paljon pyöristettyjä ja pelkistettyjä muotoja kirkkain pastellisävyin, minkä lisäksi Google on panostanut huomattavasti myös widget-piensovellusten uudistamiseen. Ilmoitusvalikko ja sen yhteydessä olevat pikakuvakkeetkin ovat saaneet alleen muutoksia.

Pelkkien designmuutosten lisäksi Google on panostanut myös yksityisyyden suojaan ja muun muassa mikrofonin ja kameran käyttöä ilmaisevat kuvakkeet on päivitetty ja käyttäjä voi helposti myös estää tuon käytön. Lisäksi myös seurantaominaisuuksiin on lisätty mahdollisuus antaa vaan summittainen sijainti tarkan sijainnin sijaan. Ulkonäköuudistusten lisäksi käyttöjärjestelmää on kuitenkin myös optimoitu ja kuten Google jo toukokuussa lupasi on puhelinten CPU-ajankäyttöä vähennetty 22 prosentilla ja virtaa enemmän syövien isojen yhdinten rasitusta 15 prosentilla.

Lähde: Google