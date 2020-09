Google julkaisi uudet Pixel 5 ja Pixel 4a 5G -älypuhelimet

Google on Pixel 5:n myötä siirtynyt lippulaivamallissaan pois Qualcommin huippupiirien käytöstä ja siitä löytyykin myös 4a 5G:ssä käytössä oleva Snapdragon 765G

Google julkaisi keskiviikkoiltana videojulkistuksen välityksellä uudet odotetut Pixel-älypuhelimet – uuden huippumallin Pixel 5:n ja aiemmin elokuussa julkaistun Pixel 4a:n yläpuolelle sijoittuvan Pixel 4a 5G:n. Molempia puhelimia yhdistävät 5G-yhteydet, identtiset kamerajärjestelmät ja Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri.

Googlen tuore lippulaiva ei siis ole varustettu Qualcommin lippulaivapiirillä, kuten aiemmat mallit ovat olleet, vaan se luottaa Qualcommin 5G-yhteyksiä edullisempaan hintaluokkaan tuovaan Snapdragon 765G -järjestelmäpiiriin. Myös edullisempi Pixel 4a 5G luottaa samaan järjestelmäpiiriin. Muotoilultaan sekä Pixel 5 että 4a 5G muistuttavat vahvasti aiemmin julkaistua 4a:ta eroten siitä ulkoisesti lähinnä kokonsa ja laajennetun kamerajärjestelmänsä osalta. 4a:n tavoin 4a 5G rakentuu polykarbonaatti-muovisen rungon ympärille, mutta Pixel 5:n rakennemateriaaleista valmistaja ei ole antanut tarkempaa kuvausta. Pixel 5:n näytön suojalasi on kuitenkin 4a:n Gorilla Glass 3:a tuorempaa Gorilla Glass 5:ttä.

Puhtaasti teknisten ominaisuuksien valossa Pixel 4a 5G:stä ja 5:stä löytyvä 12,2 megapikselin pääkamera on tuttu edeltäjämalleista, mutta 4a:han verrattuna uutuudet parantavat lisäämällä mukaan 16 megapikselin ultralaajakulmakameran, jollaista käytettiin myös edellisessä lippulaivamallissa Pixel 4:ssä.

Pixel 4a 5G sijoittuu kooltaan malliston suurimmaksi puhelimeksi ja sen 6,2 tuuman Full HD+ -resoluution OLED-näyttö on 0,4 tuumaa 4a:n näyttöä suurempi. Suuremman näytön mukana puhelimeen on tuotu myös kookkaampi 3885 mAh:n akku. Järjestelmäpiirin parina 4a 5G:ssä on 4a:sta tutut 6 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa.

Pixel 5 puolestaan sijoittuu malliston huipulle, mutta näytön kokonsa osalta malliston keskelle tarjoten 6-tuumaisen OLED-näytön Full HD+ -resoluutiolla. Edullisemmista malleista poiketen Pixel 5:n näyttö kuitenkin tukee korkeampaa 90 hertsin virkistystaajuutta. Akulla Pixel 5:ssä on kokoa 4080 mAh ja edullisemmista malleista tutun 765G-järjestelmäpiirin parina on pykälän suurempi 8 gigatavun RAM-muisti ja tuttu 128 gigatavun tallennustila. Lisäksi edullisemmista malleista poiketen Pixel 5 -huippumalli tarjoaa IPX8-luokituksen vettä vastaan. Edullisemmista malleista löytyvä 3,5 mm:n kuulokeliitäntä huippumallista on kuitenkin karsittu pois.

Uusien puhelinten lisäksi Google julkisti myös Pixeleitä varten tehtyjä uusia ominaisuuksia, kuten Extreme Battery Saver -virransäästötila ja Call Screen -palvelu Google Avustajaan. Extreme Battery Saver on nimensä mukaisesti erittäin voimakas virransäästö. Call Screen puolestaan on googlen tekoälyä hyödyntävä ominaisuus, joka automatisoi puhelimessa jonottamisen antamalla ilmoituksen, kunhan tekoäly tunnistaa linjan toisessa päässä ihmisäänen. Käytännössä se siis mahdollistaa jonotusmusiikin välttämisen ja puhelimen pois laittamisen pidossa ollessa.

Pixel 4a 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 153,9 x 74 x ? mm

Paino ? grammaa

6,2” OLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

Takakamera: 12,2 megapikselin pääkamera (1,4 um pikselikoko), f1.7 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 107 asteen kuvakulma), f2.2

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.0

sormenjälkilukija, stereokaiuttimet, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

3885 mAh:n akku, USB Type-C

Android 11

Pixel 5:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 144,7 x 70 x ? mm

Paino: ? grammaa

6” OLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa

Takakamera: 12,2 megapikselin pääkamera (1,4 um pikselikoko), f1.7 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 107 asteen kuvakulma), f2.2

8 megapikselin etukamera (1,12 um pikselikoko), f2.0

sormenjälkilukija, stereokaiuttimet

4080 mAh akku, USB Type-C, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 11

Google Pixel 4a 5G ja Pixel 5 -älypuhelimet ovat ennakkotilattavissa valituissa maissa välittömästi, mutta Suomi ei jo totuttuun tapaan kuulu näiden maiden joukkoon. Saksassa Pixel 4a 5G:n hinta on 486,40 euroa ja Pixel 5:n 613,15 euroa.

Lähde: Google (1), (2)