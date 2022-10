Pixel Watchin suositushinta Wi-Fi-yhteyksillä on 380 euroa ja LTE-yhteyksillä 430 euroa.

Uusien seitsemännen sukupolven Pixel-puhelinten lisäksi Google julkaisi eilen jo toukokuussa alun perin esitellyn ja tälle syksylle luvatun Pixel Watch -älykellonsa, sekä esitteli ensi vuodelle odotetun Pixel Tabletin ominaisuuksia.

Pixel Watch ei ulkonäöllisesti enää yllätyksiä sisällä, vaan kyseessä on jo aiemmin esitelty muotoilu huomattavan pyöreillä muodoilla. Kello tarjoaa 1,2-tuumaisen pyöreän näytön, jonka ympärillä on huomattavan paksut näytön reunukset, vaikka näytön Gorilla Glass 5 -suojalasi jatkuukin aivan kellon reunoille saakka. Näytön luvataan yltävän 1000 nitin kirkkauteen ja tarjoavan always on -tilan.

Kellon runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja laitteelle luvataan 5ATM-tason vedenkestävyys. Järjestelmäpiirinä kellossa toimii Samsungin Exynos 9110, jota korealaisvalmistaja itse on käyttänyt Galaxy -kelloissaan vuonna 2018. Piirin parina on 2 Gt RAM-muistia ja akunkestoksi valmistaja lupaa kellolleen Wear OS -käyttöjärjestelmää käyttävien älykellojen luokassa varsin tyypilliset 24 tuntia.

Liikunta- ja terveysseurantaa varten kello käyttää pohjan sykesensoreita sekä EKG-sensoria. Kellon ohjelmisto on toteutettu Googlen nykyisin omistaman FitBitin kanssa.

Pixel Watch -älykellon Wi-Fi-version suositushinta on 380 euroa ja LTE-yhteyksillä varustetun mallin saa 430 euron hintaan. Pixel-älykellojen tavoin kelloa ei valitettavasti kuitenkaan ole näillä näkymin tulossa Suomen markkinoille.

Syksyn aikana myyntiin saapuvien tuotteiden lisäksi Google esitteli myös ennakkotietoja Pixel Tablet -taulutietokoneestaan, jonka myyntiintuloaikatauluksi tiedetään vasta vuosi 2023. Taulutietokoneen pariksi Google tulee tarjoamaan kaiuttimet sisältävän lataustelakan, jonka kanssa tabletti toimii älynäyttönä Google Assistant -toimintonsa kera. Järjestelmäpiriinä tabletissa tulee toimimaan Pixel 7 -puhelimista tuttu Tensor G2.

