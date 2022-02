Nokia C21 Plussan hinta asettuu 129 euroon ja Nokia C2 2nd Editionin 99 euroon.

HMD Global on julkistanut aiemmin tässä kuussa julkaistujen G11- ja G21-mallien alapuolelle kolme uutta C-sarjan älypuhelinta – Nokia C21, C21 Plus sekä C2 2nd Edition. Kolmikosta kotimaassamme myyntiin tulevat kuitenkin vain Nokia C21 Plus sekä Nokia C2 2nd Edition.

Uutuuspuhelimet on varustettu Android 11 (Go edition) -käyttöjärjestelmällä ja muista C-malleista tuttuun tapaan niille ei ole luvattu lainkaan suuria Android-versiopäivityksiä, mutta tietoturvakorjauksia HMD Global laitteilleen kuitenkin lupaa kahdeksi vuodeksi. Kuten edullisesta hintaluokasta voi jo olettaa ovat laitteet 4G-puhelimia, eikä niistä 5G-yhteyksiä löydy.

Nokia C2 2nd Edition on Suomeen tulevasta kaksikosta edullisempi ja se tarjoaa järjestelmäpiirikseen valmistajan tarkemmin määrittelemättömän neliydinpiirin 1,5 GHz:n kellotaajuuksilla. Piirin parina on Suomessa myytävissä malleissa 2 Gt RAM-muistia sekä 32 Gt tallennustilaa. Puhelimen 5,7-tuumainen näyttö tarjoaa 480 x 960 -resoluution ja laitteen takana lepää vain yksi 5 megapikselin kamera.

5G-yhteyksien puuttumisen ja vain yhden kameran lisäksi erittäin edullinen hintataso näkyy myös muissa puhelimen ominaisuuksissa: laitteen 2400 mAh akku ladataan micro-USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteyksien osalta tuki jää Wi-Fi 4:ään.

Nokia C2 2nd Editionin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 153,95 x 75,9 x 9,55 mm

Paino: 180 grammaa

5,7” näyttö, 480 x 960 -resoluutio

1,5 GHz:n neliydinprosessorin sisältävä järjestelmäpiiri

2 Gt RAM-muistia

32 Gt tallennustilaa

LTE

11 b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 5.0, (A)GPS

5 megapikselin takakamera

2 megapikselin etukamera

2400 mAh:n akku, micro-USB

Android 11 (Go edition)

Kalliimpi C21 Plus puolestaan sisältää Unisoc SC9863a -järjestelmäpiirin kahdeksanytimisellä prosessorilla. Suomessa RAM-muistin ja tallennustilan määrät ovat edullisempaa mallia vastaavat 2 ja 32 gigatavua. C21 Plussan näyttö on 6,5-tuumainen ja se yltää HD+-resoluutioon. Kamerajärjestelmä muodostuu 13 megapikselin pääkamerasta sekä 2 megapikselin syvyystietokamerasta.

Pykälän edullisempaa mallia korkeammasta hinnasta huolimatta myös C21 Plussan lataus tapahtuu micro-USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydet jäävät Wi-Fi 4:ään. Erikoisesti Bluetoothin osalta C21 Plussan tuki jää vain Bluetooth 4.2 -tasolle eli tuettuna on C2 2nd Editionin Bluetooth 5.0:aa vanhempi teknologia. Akkukapasiteetiltaan C21 Plussasta on tulossa saataville sekä 5050 mAh akulla että 400 mAh akulla varustetut versiot, mutta valmistaja ei tiedotteessaan ole eritellyt kumpi akku Suomessa myytävissä malleissa on käytössä.

Nokia C21 Plussan tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,8 x 75,9 x 8,55 mm

Paino: 178 grammaa (4000 mAh akku), 191 grammaa (5050 mAh akku)

6,5” näyttö, HD+

Unisoc SC9863 -järjestelmäpiiri

2 Gt RAM-muistia

32 Gt tallennustilaa

LTE

11 b/g/n (Wi-Fi 4), Bluetooth 4.2, (A)GPS

Kaksoiskamerajärjestelmä: 13 megapikselin pääkamera 2 megapikselin syvyystietokamera

5 megapikselin etukamera

4000 tai 5050 mAh akku, micro-USB

Android 11 (Go edition)

Sekä Nokia C21 Plussan että Nokia C2 2nd Editionin myynti alkaa Pohjoismaissa tänään. C2 2nd Editionin hinta asettuu 99 euroon ja C21 Plussan 129 euroon.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote