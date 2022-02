Valmistaja esitteli kuluttajaluokkaan suunnatut Galaxy Book2 Pro- sekä Book2 Pro 360 -kannettavat ja yrityskäyttöön suunnatun Book2 Business -mallin.

Samsung on esitellyt MWC-messujen yhteydessä kolme uutta Galaxy Book2 -sarjan kannettavaa tietokonetta – Galaxy Book2 Pro, Galaxy Book2 Pro 360 sekä Galaxy Book2 Business

Molemmat Galaxy Book2 Pro -mallit sisältävät Intelin tuoreimman 12. sukupolven Core-prosessorit ja uudet Full HD -resoluution webkamerat. Kannettavien näyttöinä toimivat AMOLED-paneelit ja saataville molemmat Pro-mallit tulevat niin 13,3- kuin myös 15,6-tuumaisina. Näytön koosta riippumatta resoluutio kannettavissa on 1920 x 1080.

Yhteysominaisuuksien osalta molemmat kannettavat tukevat Wi-Fi 6E -verkkoja ja lisäksi 15-tuumainen versio Galaxy Book2 Prosta tulee saataville myös 5G-yhteyksien kera. Galaxy Book2 Pro 360:n erikoisuutena toimii nimensä mukaisesti sen rakenne, eli kannettava on käännettävissä ympäri siten, että näppäimistö jää sen taustapuolelle. Sisäänkirjautuminen Galaxy Book2 Pro -malleissa on mahdollista tehdä sormenjäljellä virtapainikkeeseen integroidun lukijan myötä.

Galaxy Book2 Business puolestaan on nimensä mukaisesti suunniteltu yrityskäyttöön. Kannettava tukee Pro-mallien tavoin Wi-Fi 6E-verkkoja, minkä lisäksi se on saatavilla myös LTE-yhteyksillä. Prosessorina Business-mallissa toimi Intelin vPro-malliston 12. sukupolven Core-prosessorit ja yrityskäytön tietoturvasta kannettavassa huolehtivat Intel Hardware Shield sekä Microsoft Secured-core PC. Sisäänkirjautuminen kannettavaan on mahdollista hoitaa IR-kameraa hyödyntävällä kasvojen tunnistuksella tai sormenjälkilukijalla.

Book2 Businessin 14-tuumainen näyttö on varustettu heijastamattomalla pinnalla, mutta Pro-malleista poiketen kyseessä ei todennäköisesti ole AMOLED-paneeli, sillä valmistaja ei sitä sellaisena ainakaan tiedotteessaan mainosta. Core i7:n tai i5:n pariksi kannettavaan on saatavissa maksimissaan 8 Gt RAM-muistia sekä 1 Tt:n tallennustila.

Galaxy Book2 Pro sekä Pro 360 saapuvat Suomessa myyntiin huhtikuussa. Book2 Pron hinnat alkavat 1299 eurosta ja Book2 Pro 360:n puolestaan 1399 eurosta. Myös Galaxy Book 2 Business saapuu Suomessa myyntiin huhtikuussa, mutta yrityskannettavan hintatietoja valmistaja ei ole vielä julkistanut.

