HMD Global pitää julkistustilaisuuden huhtikuun alussa

Ennakkohuhujen mukaan tilaisuudessa saatamme nähdä HMD Globalilta uusia 5G-puhelimia ja uuden nimeämislogiikan.

HMD Global on julkaissut mainoskuvan 8. huhtikuuta pidettävästä julkistustilaisuudesta. Yhtiö ei ole paljastanut vielä, mitä tilaisuudessa tullaan näkemään ja tilaisuuden sivuilta löytyy vain kuva miehestä metsässä ja merkintä #LoveTrustKeep.

Kuvasta itsestään ei vielä juurikaan päätelmiä voi vetää, mutta huhut tulevasta julkistuksesta ovat kuitenkin alkaneet. Odotuksissa on pyörinyt niin uutta lippulaivaa seuraajaksi jo kaksi vuotta vanhalle Nokia 9:lle, kuin myös uusia keskisarjalaisia Nokia 6.3:n ja 7.3:n muodossa.

Näistä keskihintaluokan laitteet lienevät todennäköisempiä, sillä NokiaPowerUser-sivuston lähteiden mukaan keskisarjalaisten julkaisua olisi suunniteltu tälle keväälle, minkä lisäksi HMD on ilmoittanut käyttävänsä Qualcommin viime kesänä julkaisemaa Snapdragon 690:tä jossain puhelimessaan. Uudesta huippumallista puolestaan ei ole taas hetkeen kuulunut paljoakaan.

NokiaPowerUserin mukaan HMD Global voisi olla myös uudistamassa nimeämistään huhtikuun tilaisuudessa, jolloin edellä mainitut keskisarjalaiset voisivatkin kantaa jotain muuta nimeä. Nämä odotukset pohjautuvat Malesiassa vuodettuihin tietoihin edullisen hintaluokan Nokia G10:stä, jonka nimeäminen erottuu selvästi aiemmista kahden pisteellä erotetun numeron nimistä. On myös täysin mahdollista, että uutta nimeämistä tultaisiin käyttämään vain tietyillä markkin-alueilla, kuten HMD on jo tehnyt mm. Yhdysvalloissa.

Samainen sivusto onkin saanut käsiinsä myös tietoja, joiden mukaan HMD Global olisi julkaisemassa Nokia X10 ja X20 -puhelimet, jotka molemmat tukevat 5G-verkkoja. Huhujen mukaan X20:ssä on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, kun taas X10:ssä olisi vastaava RAM-muisti mutta pienempi 32 gigatavun tallennustila. Nokia X10:n koodinimi on NokiaPowerUserin mukaan Scarlet Witch ja X20:n Quick Silver, josta on jo aiemmin Geekbench-vuodon kautta paljastunut Snapdragon 480 -järjestelmäpiiri.

X20:n hinnaksi NokiaPowerUserin lähteet odottavat 349 euroa ja X10:n puolestaan 300 euroa. Näiden, samoin kuin myös aiemmin vuodetun G10:n julkistuksen odotetaan tapahtuvan huhtikuun julkistustilaisuudessa. NokiaPowerUserin ennustusten osumatarkkuus on kuitenkin vaihdellut, joten tietoihin kannattaa suhtautua varauksella.

