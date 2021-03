Video: Millaisia eroja langallisten ja langattomien headsettien välillä on?

Käymme videolla läpi langattomien ja langallisten kuulokemikrofonien yleisimpiä hyviä ja huonoja puolia.

Pandemiatilanteen myötä etätyöskentely on lisääntynyt, minkä seurauksena myös ihmisten tarve jonkinlaisille mikrofoniratkaisuille tietokoneellaan on kasvanut. Etäpalaverien lisäksi mikrofoneja on jo vuosien ajan käytetty nettimoninpelaamiseen ja viimeaikoina entisestään yleistyneeseen pelistreamaamiseen.

Tutustumme uudella videolla yleismaallisesti langallisten ja langatonten teknologioiden vaikutuksiin headseteissä – mitä hyötyjä ja mitä haittoja mistäkin teknologiasta voi seurata. Videon tulevassa toisessa osassa tutustumme erillismikrofoneihin, jotka mahdollistavat äänen kaappaamisen myös ilman juuri tiettyjen kuulokkeiden käyttämistä, mutta myös keskimäärin headsettejä paremman äänenlaadun.

Videolla esimerkkinä langallisesta headsetistä toimii MSI:n Immerse GH-50, perinteisestä 2,4 gigahertsin langatonta yhteyttä erillisen vastaanottimen kanssa käyttävästä Steelseriesin Arctis 7 ja Bluetooth-kuulokkeista Asuksen ROG Strix Go BT.

