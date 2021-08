Honor julkaisi Magic3-sarjan älypuhelimet mallistonsa huipulle

Honor Magic3-mallisto koostuu kolmesta laitteesta – Magic3, Magic3 Pro ja Magic3 Pro+

Honor julkaisi tänään uudet Magic3-sarjan älypuhelimet. Sarjaan kuuluu kolme mallia – Magic3, Magic3 Pro ja Magic3 Pro+. Kyseessä on valmistajan ensimmäiset lippulaivaluokan julkistukset Huaweista irtaantumisen jälkeen.

Kaikki kolme Magic3-älypuhelinta sisältävät reunoiltaan 89 asteen kulmassa kaareutuvan OLED-näytön 2772 x 1344 -resoluutiolla, 10 bitin värisyvyydellä, HDR10+-tuella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Virtaa jokaiselle puhelimelle syöttää 4600 mAh:n akku, joka on ladattavissa 66 watin pikalatausnopeudella.

Puhelinten kamerakehikko on varsin huomiota herättävän näköinen suurikokoinen ympyrä keskellä takakuoren ylälaitaa. Pro-malleissa tarjolla on neljä ja perusmallissa kolme kameraa. Aiemmin kuvien perusteella odotettua viiden kameran järjestelmää ei siis uutuussarjassa nähdä, vaan yksi kameraksi luulluista rei’istä sisälsi syvyystietosensorin.

Magic3-sarjan älypuhelimet ovat markkinoiden ensimmäiset IMAX Enhanced -teknologiaa hyödyntävät älypuhelimet, eli videokuvausominaisuudet on tehty yhteistyössä IMAX:n kanssa. Magic3-puhelimilla on mahdollista kuvata videota 10 bittisellä Log ja Cinematic 3D LUT -väriprofiileilla, minkä lisäksi kaikki mallit sisältävät 3 mikrofonia videokuvausta varten.

Näytön vasemman yläkulman pitkulaisessa kamerareiässä kaikissa Magic3-malleissa on tarjolla 13 megapikselin laajakulmakamera 100 asteen kuvakulmalla. Lisäksi edessä on myös 3D-syvyystietokamera, jota käytetään kasvojentunnistukseen.

Malliston huipulle sijoittuu Magic3 Pro+, joka tarjoaa keraamisen rakenteen ja IP68-suojauksen vettä sekä pölyä vastaan. Kamerajärjestelmä huippumallissa muodostuu 64 megapikselin mustavalkokamerasta, 50 megapikselin laajakulmakamerasta, 64 megapikselin ultralaajakulmakamerasta 126 asteen kuvakulmalla ja 64 megapikselin telekamerasta 3,5-kertaisella zoom-kertoimella.

50 megapikselin pääkameran sensorina Magic3 Pro+:ssa on Sonyn IMX700, joka on fyysiseltä kooltaan peräti 1/1,28 tuumaa. Lisäksi Magic3 Pron kameroista sekä pääkamerassa että telekamerassa on tarjolla optiset kuvanvakaimet.

Puhelimen sisällä sykkii Qualcommin tuorein Snapdragon 888+ -järjestelmäpiiri, jonka parina on 12 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa. Magic3 Pro+:n akku on ladattavissa 66 watin pikalatauksen lisäksi myös 50 watin langattomalla latauksella ja Magic 3 Pro+ tukee myös käänteistä langatonta latausta.

Honor Magic3 Pro+:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 162,8 x 74,9 x 9,94 mm

Paino: 236 grammaa

Rakenne: Keraaminen takakuori, IP68-sertifikaatti

6,76” OLED-näyttö, 2772 x 1344, 120 Hz, HDR10+

Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G, Wi-Fi 6, NFC

Neloistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX700, 1/1,28”), f1.9, OIS, Full Pixel Octa PD automaattitarkennus 64 megapikselin mustavalkokamera, f1.8 64 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4, 126 asteen kuvakulma, 2,5 cm minimitarkennusetäisyys 64 megapikselin telekamera, f3.5, OIS, 3,5-kertainen zoom

13 megapikselin etukamera, f2.4, 100 asteen kuvakulma

Stereokaiuttimet, 3 mikrofonia suuntaavaan äänen keräämiseen

4600 mAh:n akku, USB-C, 66 watin pikalataus, 50 watin langaton pikalataus, käänteinen langaton lataus

Android 11, Magic UI 5.0

Pykälän edullisempi Magic3 Pro tarjoaa monin osin vastaavat tekniset ominaisuudet, mutta erottuu rakennemateriaaleiltaan ja kamerajärjestelmältään. Magic3 Pro ja perusmallin Magic3 luottavat keraamisen rakenteen sijaan perinteiseen lasiseen takakuoreen, mutta sen lisäksi tarjolle tulee myös keinonahkainen kuorivaihtoehto. Magic3 Pro tarjoaa kuitenkin Plus-mallin tavoin IP68-suojauksen vettä ja pölyä vastaan.

Plus-mallin tavoin myös Magic3 Pron kamerajärjestelmä muodostuu neljästä kamerasta, mutta 50 megapikselin pääkameran sensori on vaihdettu pienempään 1/1.56-tuumaiseen Sony IMX766:een ja ultralaajakulmakameran resoluutio on pudotettu 13 megapikseliin ja kuvakulma 120 asteeseen.

Magic3 Pro:n Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiirin parina on mallista riippuen joko 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia ja 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa. Plus-mallin tavoin myös Magic3 Pron akku on ladattavissa 50 watin langattomalla latauksella ja myös normaali Pro-malli tukee käänteistä langatonta latausta.

Honor Magic 3 Pron tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 162,8 x 74,9 x 9,5 mm (keinonahka) / 162,8 x 74,9 x 8,99 (lasi)

Paino: 212 grammaa (keinonahka) / 213 grammaa (lasi)

Rakenne: Keinonahkainen tai lasinen takakuori, IP68-sertifikaatti

6,76” OLED-näyttö, 2772 x 1344, 120 Hz, HDR10+

Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G, Wi-Fi 6, NFC

Neloistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56” ), f1.9, Full Pixel 2×2 automaattitarkennus 64 megapikselin mustavalkokamera, f1.8 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120 asteen kuvakulma 64 megapikselin telekamera, f3.5, OIS, 3,5-kertainen zoom

13 megapikselin etukamera, f2.4, 100 asteen kuvakulma

Stereokaiuttimet, 3 mikrofonia suuntaavaan äänen keräämiseen

4600 mAh:n akku, USB-C, 66 watin pikalataus, 50 watin langaton pikalataus, käänteinen langaton lataus

Android 11, Magic UI 5.0

Edullisimmaksi puhelimeksi mallistossa sijoittuu Magic3, joka vaihtaa Snapdragon 888+ -järjestelmäpiirin pykälän vanhempaan Snapdragon 888 -piiriin, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia ja mallista riippuen 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa. Samalla latausominaisuuksista on pudotettu pois tuki langattomalle latauksella ja käänteiselle langattomalle lataukselle.

Kamerajärjestelmän osalta Magic3 tekee jälleen pienen leikkauksen tarjoten vain kolme kameraa. Pääkamera, mustavalkokamera ja ultralaajakulmakamera vastaavat Pro-mallin tarjontaa, mutta telekamera on jätetty pois perusmallin Magic3:n valikoimista.

Muuttuneen kameramäärän myötä myös kamerajärjestelmän asettelua on muutettu hieman. Ulkonäkömuutosten lisäksi puhelimen vedenkestävyydessä on tehty leikkauksia, sillä Pro-mallien IP68-suojauksen sijaan perusmalli tarjoaa IP54-sertifikaatin.

Honor Magic3:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 162,8 x 74,9 x 9,5 mm (keinonahka) / 162,8 x 74,9 x 8,99 (lasi)

Paino: 202 grammaa (keinonahka) / 203 grammaa (lasi)

Rakenne: Keinonahkainen tai lasinen takakuori, IP54-sertifikaatti

6,76” OLED-näyttö, 2772 x 1344, 120 Hz, HDR10+

Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

5G, Wi-Fi 6, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56” ), f1.9, Full Pixel 2×2 automaattitarkennus 64 megapikselin mustavalkokamera, f1.8 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120 asteen kuvakulma

13 megapikselin etukamera, f2.4, 100 asteen kuvakulma

Stereokaiuttimet, 3 mikrofonia suuntaavaan äänen keräämiseen

4600 mAh:n akku, USB-C, 66 watin pikalataus

Android 11, Magic UI 5.0

Magic3:n suositushinta 128 Gt:n tallennustilalla on 899 euroa ja se tulee saataville kahtena värivaihtoehtona – Golden Hour ja Blue Hour. Magic3 Pron suositushinta pohjamallille on 1099 euroa ja se tulee saataville Golden Hour -värin lisäksi mustana ja valkoisena. Malliston huipulle sijoittuva Magic3 Pro+ puolestaan kustantaa 1499 euroa ja värivaihtoehdot sille ovat Ceramic Black ja Ceramic White. Tarkempia julkaisuaikatauluja Honor ei vielä paljastanut.

Lähde: Sähköpostilehdistötiedote, Honorin julkaisutilaisuus