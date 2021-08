IBM PC täyttää 40 vuotta

Ensimmäinen julkaistu IBM Personal Computer oli malliltaan 5150 ja siinä oli käytössä Intelin 4,77 MHz:n kellotaajuudella toimiva 8088-prosessori, 16 tai 64 kilotavua keskusmuistia ja käyttöjärjestelmänä PC DOS 1.0. Aluksi tallennusmediana käytettiin 5,25-tuumaisia levykkeitä eli lerppuja tai kasetteja, mutta pari vuotta myöhemmin IBM tarjosi uuden XT-mallin myötä virallisesti tuen kiintolevylle. Tietokoneen lähtöhinta oli 1565 dollaria, joka on nykyrahassa noin 4700 dollaria.

IBM Corporation today announced its smallest, lowest-priced computer system — the IBM Personal Computer.

Designed for business, school and home, the easy-to-use system sells for as little as $1,565. It offers many advanced features and, with optional software, may use hundreds of popular application programs.