Saksalaisyrityksen messutarjonnan keskipisteeksi valittiin Light Loop IO LCD -AIO-cooleri näytöllisellä prosessoriblokilla, mutta myös Dark Pro 6 -tornicoolerista tulee näytöllä varustettu malli.

Saksalainen be quiet! on hiljaisuuteen panostamisestaan mukana myös meluisilla CES 2026 -messuilla. Yhtiön messutarjontaan lukeutui tuotteita prosessoricoolereista AIO-coolereiden kautta virtalähteisiin ja uuteen aluevaltaukseen pelihiiriin.

be quiet! nostaa oman CES-mallistonsa kruununkiveksi Light Loop IO LCD -AIO-coolerin. Kuten jo nimikin vihjaa, RGB-valaistus on merkittävä osa sekä mustana että valkoisena versiona saataville tulevasta coolerista. Prosessoriblokin keskeltä löytyy myös pyöreä IPS-näyttö, jolle luvataan 500 nitin maksimikirkkaus. Näytöllä voi tuttuun tapaan näyttää tietokoneen tietoja tai vaikka omia kuvia ja videoita. 240 ja 360 mm:n jäähdyttimissä on käytössä Light Wings LX PWM -tuulettimet. Coolerin valaistusta ja muita ominaisuuksia voi hallita erillisen sovelluksen tai selaimen kautta.

Dark Rock -prosessoricoolereiden sarjaan esillä oli uusi Dark Rock 6 ja Dark Rock Pro 6, joistra jälkimmäisestä tulee myös 4,5” näytöllä varustettu IO LCD -versio. Dark Rock Pro 6:ssa on seitsemän lämpöputkea ja määrittelemättömän kokoinen Silent Wings -tuuletin. Dark Rock 6 -perusmallissa lämpöputkia on kuusi ja ilmaa puhaltaa 135 mm:n Silent Wings -tuuletin.

Virtalähdemarkkinoille be quiet! esitteli 1200 watin variantit Power Zone 2- ja Pure Power 13 M -sarjoihin. Power Zone 2 on 80 Plus Platinum- ja Cybenetics Platinum -sertifioitu. Sitä jäähdytetään 140 mm:n Pure Wings 3 -tuulettimella ja virtalähde on luonnollisesti ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -yhteensopiva. Pure Power 13 M on 80 Plus Gold -sertifioitu ja niin ikään ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -yhteensopiva.

Uutena aluevaltauksena be quiet! esitteli myös ensimmäiset pelihiirensä: Dark Perk Ergo ja Dark Perk Sym. Kuten jo nimistä voi arvata, ensin mainittu on suunniteltu ergonomiseksi oikeakätiseen käyttöön ja jälkimmäinen rakenteeltaan symmetriseksi. Hiirten painoksi kerrotaan vaivaiset 55 grammaa, ne käyttävät 32 000 DPI:n PixArt PAW3950 -sensoria ja Omronin kytkimiä. Hiirten päivitysnopeus on parhaimmillaan 8000 hertsiä ja maltillisemmin asetuksin akkukestoa luvataan jopa 110 tuntia yhdellä latauksella.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)