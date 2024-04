HyperX:n puolella parin vuoden takaiset Cloud Mix Buds -nappikuulokkeet saavat seuraajan ja Haste-pelihiirten tuoteperhe kasvaa langattomalla uutuudella, kun taas Omen-pelikannettavien joukkoon liittyy tekoälyllä höystetty ja tehokäyttöön suunnattu Omen 17.

Yhdysvaltalainen HP tuo kevään pelituotetarjontaan HyperX-tavaramerkin alaiset Cloud Mix Buds 2 -pelinappikuulokkeet ja Pulsefire Haste 2 Core Wireless -pelihiiren sekä 17-tuumaisen Omen 17 -pelikannettavan, joka on parhaimmillaan varustettu AMD:n Ryzen 9 -sarjalaisella mobiiliprosessorilla ja RTX 4070 -mobiilinäytönohjaimella. Aiemmin Kingstonin omistama HyperX siirtyi HP:n omistukseen muutama vuosi sitten.

Cloud Mix Buds 2:t ovat pelaamiseen suunnitellut matalan viiveen nappikuulokkeet, jotka on varustettu aktiivisella vastamelutoiminnolla. 2,4 gigahertsin matalaviivetila saavutetaan erillisellä USB-C-vastaanotinpalikalla, mutta yhteys onnistuu myös Bluetoothilla. Akunkestoksi on ilmoitettu yhdellä kotelolatauksella seitsemän tuntia, mutta tulos on saavutettu ilman vastamelua ja matalaviivetilaa, joita käyttämällä akunkesto on lyhyempi. Kuulokkeilla on IP44-suojaus roiskeita vastaan.

Langaton pelihiiriuutuus on Pulsefire Haste 2 Core Wireless, jossa ei ole akkua, vaan yksi AAA-paristo, jolla hiirelle luvataan jopa 100 tunnin akunkestoa ilman rullan RGB-valaistusta. Hiiri painaa 70 grammaa ja siinä on 12 000 DPI:n (dots per inch) liikesensori sekä pelihiirissä melko vakiintunut 1000 hertsin päivitystaajuus. Lisäksi siinä on aiemminkin Haste-hiirissä hyödynnetyt tuntopisteelliset TTC Gold -kytkimet. Pulsefire Haste 2 Core Wireless on valittavissa mustana tai valkoisena.

Uusi pelikannettava Omen 17 on nimensä mukaisesti varustettu 17-tuumaisella IPS-näytöllä, jossa on mallista riippuen 144-hertsinen 1080p-paneeli tai 240-hertsinen 1440p-paneeli. Rautapuolen osalta Omen 17 tulee AMD:n Ryzen 5-, 7- tai 9 -sarjalaisella mobiiliprosessorilla ja RTX 4050-, 4060- tai 4070 -mobiilinäytönohjaimella. DDR5-muistia on 16 tai 32 gigatavua ja tallennustilaa teratavuun asti. Tekoälyä uutuuskannettava hyödyntää muun muassa prosessorin ja näytönohjaimen virrankulutuksen optimoinnissa sekä kuvan- ja äänenlaadun parantamiseen vaikkapa verkkotapaamisissa.

Cloud Mix Buds 2 -kuulokkeiden suositushinta Yhdysvalloissa on 150 dollaria ja niiden myynnin alku on ajoitettu kesälle. Pulsefire Haste 2 Core Wirelessia odotetaan saataville toukokuussa 50 dollarin suositushintaan ja Omen 17:n myynti alkanee vielä huhtikuun aikana 1350 dollarin hintaan. HP ei kuitenkaan tiedotteessaan valottanut tuotteiden saatavuutta tai hinnoittelua Euroopassa.

Lähde: HP:n sähköpostitiedote