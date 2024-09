Uudet Vive Focus Visionit toimivat itsenäisesti ilman kaapeleita, mutta tuettuna on myös DisplayPort-yhteys tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.

HTC:n virtuaalitodellisuus- eli VR-lasien laajahkon Vive-tuoteperheen uusin lisäys on niin yrityskäyttöön kuin PC-pelaamiseenkin suunnatut Vive Focus Vision -lasit, jotka toimivat ”hybridilaseina” sekä langattomasti itsenäisenä laitteena että PC:n kanssa langallisesti USB-C-kaapelia pitkin DisplayPort Alternate Mode -tekniikalla.

Vive Focus Visionit tukevat vakiona sekä silmien- että käsienseurantaa, mutta erikseen myytävillä Vive Ultimate Tracker -laitteilla seurantaa voi laajentaa koko keholle. Silmää kohti laseissa on 2448 × 2448 pikselin resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella varustetut LCD-näytöt Fresnel-linssien takana ja niiden näkökenttä yltää 120 asteeseen. Järjestelmäpiirinä laseissa on Qualcommin Snapdragon XR2, joka löytyi myös esimerkiksi valmistajan Vive Focus 3 -laseista muutama vuosi sitten. RAM-muistia on 12 gigatavua ja tallennustilaa 128 Gt, jota voi kuitenkin laajentaa jopa kahteen teratavuun asti MicroSD-kortilla. Langatonta käyttöaikaa pidentämässä laseissa on mahdollisuus vaihtaa akku nopeasti toiseen ilman virran katkeamista vara-akun ansiosta.

Vive Focus Visionin toimitukset alkavat lokakuun 18. päivänä, johon asti se on ennakkotilattavissa 1229 euron hintaan. Ennakkotilausetuna lasien mukana toimitetaan kaapeliyhteyttä varten Vive Wired Streaming Kit -setti, joka erikseen ostettaessa on 199 euron hintainen.

Lähde: Tuotesivut