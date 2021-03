HyperX:n ensimmäinen oma 60 % mekaaninen näppäimistö myyntiin Pohjoismaissa

HyperX on julkaissut Alloy-näppäimistösarjaansa täydentävän Alloy Origins 60 -näppäimistön. Kyseessä on yrityksen ensimmäinen oma 60 %:n kokoluokkaan sijoittuva näppäimistö. Aiemmin HyperX on toteuttanut Duckyn kanssa yhteistyössä HyperX x Ducky One 2 Mini -mallin, joka kävi vajaa vuosi sitten myös io-techin videokokeilussa.

Uutuusnäppäimistö on varustettu alumiinirungolla ja HyperX:n omilla lineaarisilla punaisilla kytkimillä, joiden yhteydessä on RGB-valaistus. Lineaaristen kytkinten kytkeytymisvoimakkuus on 45 grammaa, kytkeytymissyvyys 1,8 mm ja pohjaussyvyys 3,8 mm. Niille luvataan 80 miljoonan painalluksen elinikä.

Alloy Origins 60 tukee NKRO:ta, eli kaikkien näppäinten painalluksen samanaikaista rekisteröintiä. Näppäinhatut on valmistettu laadukkaasta PBT-muovista kaksoisruiskuvalutekniikalla. Pohjan koroketassut mahdollistavat näppäimistön säätämisen 3, 7 ja 11 asteen kulmaan. 1,8-metrinen USB-kaapeli on irrotettavaa mallia ja käyttää näppäimistön päässä Type-C-liitintä.

Näppäimistö tulee myyntiin 22. maaliskuuta 119,99 euron suositushintaan. Näppäimistöön on saatavilla pohjoismaalainen ISO-Nordic -näppäinasettelu.

Lähde: HyperX