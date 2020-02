Lisäksi puhelimen uudistettu saranarakenne joutui pölytestin kohteeksi.

Laadukkaista purkuartikkeleistaan tunnettu iFixit-sivusto on iskenyt työkalunsa tuoreen Samsung Galaxy Z Flip -älypuhelimeen sisuksiin. Samsungin uuden taittuvanäyttöisen mallin myynti alkoi Suomessa tänään. iFixitin artikkelissa on mukana myös röntgenkuvat laitteesta sekä pölytesti, jolla testataan pienhiukkasten pääsyä saranamekanismiin purppuranvärisen testijauheen avulla.

Z Flipin avaaminen alkaa lämmittämällä lasisten takakuorien liimausten lämmittämisellä, jonka jälkeen avautuu pääsy puhelimen sisälle. Puhelimen rakenne ei ole IP-suojattu, mutta sisällä piirilevy vaikuttaisi olevan suojattu nanopinnoitteen avulla. Pääpiirilevy on pakattu kahteen tasoon, minkä avulla sen tilankäyttö on maksimoitu. Yläosassa sijaitseva pienempi akku on kapasiteetiltaan 3,59 Wh ja alaosassa sijaitseva suurempi akku puolestaan 9,15 Wh.

Galaxy Foldin tapaan näyttöjä reunustaa muovilista, joka on irrotettava ennen kuin itse näyttöpaneeliin pääse käsiksi. Näyttöpaneeli on kiinni pääosin ylä- ja alareunastaan ja irtoaa liu’uttamalla kevyen lämmittämisen jälkeen. Irrottaessa täytyy kuitenkin varoa olla repimättä näytön kerroksia irti toisistaan. Näytön pinnassa on muovikalvo ja sen alla ohut lasikerros. Näytön taustalla on tukea antavat ohuet metallilevyt sekä sauman kohdalla taipuisa metalliverkko.

Kun näyttö on saatu pois tieltä, voidaan todeta kuinka suuri määrä purppuranväristä testijauhetta on päässyt saranoihin asti – saranat ovat täynnä jauhetta, joka viittaa siihen, että käytön myötä saranan sisään saattaa päästä kertymään tomua ja muita pieniä hiukkasia. Saranan reunoilla sijaitsevat pölyn pääsyä estävät kuidut näyttävät sen sijaan jopa yllättävän puhtailta, joten pöly on päässyt sisään myös muita reittejä pitkin. Saranamekanismi näyttää kiehtovan monimutkaiselta, sisältäen jousia, rattaita ja niveliä.

Kokonaisuudessaan iFixit arvioi Z Flipin olevan rakenteeltaan ja korjattavuudeltaan hieman yksinkertaisempi kuin viikko sitten purettu Motorola Razr. Korjattavuusarvosanaksi laite saa 2/10 ja plussaa tulee Phillips-ruuvien käytöstä sekä modulaarisista komponenteista. Miinusta ropisee liimatuista kuorista, akkujen vaihtamisen hankaluudesta sekä saranarakenteen puutteellisesta suojauksesta.

iFixitin ohella myös mm. PBKreviews– ja JerryRigEverything-kanavat ovat julkaisseet omat purkuvideonsa Galaxy Z Flipistä. PBKreviews tutki lisäksi keskustelua herättänyttä näyttöpaneelin rakennetta omalla erillisellä videollaan.

