Saimme Samsungilta kokeiltavaksi uuden 1550 euron hintaisen taittuvanäyttöisen Galaxy Z Flip -puhelimen.

Samsung esitteli reilu viikko sitten uuden taittuvanäyttöisen Galaxy Z Flip -puhelimen, joka saapuu Suomessa myyntiin tänään 1550 euron hintaan. Galaxy Z Flip on yhtiön toinen taittuvanäyttöinen puhelin ja sen ideana on taittua pienempään tilaan. Puhelin on suunnattu erityisesti naisille ja miksei myös muille uusimmasta tekniikasta kiinnostuneille käyttäjille.

Videolla käydään läpi Galaxy Z Flipin avainominaisuudet ja tutustutaan taittuvan näytön toimintaan. Samsung lupaa saranan kestävän 200 000 taittokertaa, joka tarkoittaa reilua viittä vuotta, jos puhelin avataan 100 kertaa päivässä. Kokeilemme avata ja sulkea puhelimen omin käsin yli 1000 kertaa, joka vastaa 10 päivän käyttöä.

