Intel jatkaa kompurointia valmistusprosessien parissa: 7 nanometrin prosessi tulee myöhästymään merkittävästi

Intelin toimitusjohtaja Bob Swanin mukaan 7 nanometrin prosessin lanseerausta on jouduttu siirtämään eteenpäin noin puoli vuotta ja sen olevan jäljessä suunniteltuja saantoja noin vuoden.

Intel on kompuroinut jo vuosia 10 nanometrin valmistusprosessinsa kanssa. Alun perin jo vuonna 2016 käyttöön tulevaksi suunniteltu prosessi on viivästynyt kerta toisensa jälkeen ja pääsi kunnolla tositoimiin vasta viime vuonna kannettaviin suunniteltujen Ice Lake -prosessoreiden myötä. Nyt yhtiö varmisti kompuroinnin jatkuvan myös 7 nanometrin prosessin kanssa.

Intelin toimitusjohtaja Bob Swan kertoi ikäviä uutisia yhtiön eilisessä osavuosikatsauksessa. Swanin mukaan 7 nanometrin valmistusprosessin kanssa on törmätty ongelmiin, joiden vuoksi sen lanseerausta joudutaan siirtämään eteenpäin. Tämän hetkisen arvion mukaan prosessille suunnitellut sirut tulevat myöhästymään noin puoli vuotta aiempaan ennusteeseen verrattuna, joskin Intelin sisäisten arvioiden mukaan prosessin saannot ovat kokonaisen vuoden perässä tavoitteista.

Swanin mukaan yhtiö on löytänyt syyllisen prosessin saanto-ongelmille, eikä se usko prosessissa olevan mitään perustavanlaatuisia esteitä korjaamiselle. Tästä riippumatta Intel on kuitenkin tehnyt jo varasuunnitelmia, mikäli prosessia ei saada kuntoon suunnitellusti. Swanin mukaan he ottivat opikseen 10 nanometrin ongelmista ja tulevat kompensoimaan prosessin viivästyksiä muilla tavoin, kuten tuottamalla siruja muulla kuin aiotulla prosessilla sekä hyödyntämällä kehittyneitä paketointiteknologioita.

Intel tulee jatkossakin panostamaan omien valmistusprosessiensa kehitykseen, mutta se tulee myös hyödyntämään entistä enemmän kilpailevia puolijohdevalmistajia varmistamaan, että yhtiöllä on tuotteita toimitettavaksi asiakkailleen. Esimerkiksi yhtiön ensimmäiseksi 7 nanometrin siruksi suunniteltu Ponte Vecchio tullaan julkaisemaan uuden aikataulun mukaan vuoden 2021 lopulla tai 2022 alussa ja sen valmistuksessa tullaan hyödyntämään sekä ulkopuolista valmistajaa että yhtiön omia tuotantolinjoja ja paketointiteknologioita. Tämän voidaan olettaa tarkoittavan, että itse grafiikkasiru tultaneen valmistuttamaan joko TSMC:n tai Samsungin valmistusprosessilla ja XeMF-sirut sekä itse paketointi hoidetaan Intelin omilla teknologioilla.

Intelin tämän hetkisen suunnitelman mukaan sen ensimmäinen omalla 7 nanometrin prosessilla valmistettava tuote olemaan kuluttajaprosessori, joka julkaistaan joko 2022 lopulla tai 2023 alkupuolella. Datakeskuspuolelle odotetaan puolestaan ensimmäistä 7 nanometrin prosessoria vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

Lähde: Intel @ Seeking Alpha