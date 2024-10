Huawein uusi Watch D2 on maailman ensimmäinen verenpaineen kotiseurantaan sertifioitu älykello, mutta siinä on myös muita terveysseurantaominaisuuksia.

Kiinalainen Huawei on julkaissut uuden terveysseurantaälykellonsa Watch D2:n, jota mainostetaan etenkin verenpaineen kotiseurantaan. Uutuus onkin maailman ensimmäinen ABPM-sertifioitu (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) älykello, jonka mainoskasvoksi Huawei on Suomessa saanut elintapaohjaukseenkin erikoistuneen lääkäri Pippa Laukan. Kellon edeltäjämalli Watch D kävi pari vuotta sitten myös io-techin testissä. Verenpaineen mittausta ja seurantaa on nähty älykelloissa aiemminkin, mutta Watch D2:ssa näillä ominaisuuksilla on lääkinnällisen laitteen CE-merkintä. Kellossa on Huawein uutta TruSense-järjestelmää hyödyntävät paineanturi ja minipumpun avulla ranteen ympärillä säännöllisesti täyttyvä mansetti, jotka toimivat samalla periaatteella kuin perinteiset olkavarsimittarit.

Muita ominaisuuksia Watch D2:ssa on muun muassa viitteellinen EKG-analysointi, happisaturaatiomittaus sekä sykkeen, stressitasojen ja ihon lämpötilan seuranta ja yli 80 harjoitustilaa eri liikuntamuodoille. Käyttäjä voi koostaa eri indikaattoreista kokonaisvaltaisen terveysraportin mahdollisten terveysriskien tunnistamiseen. Esimerkiksi verenpaineen pitkäaikainen kohoaminen on yhteydessä mm. sydän- ja verisuonitauteihin sekä aivohalvauksiin.

Watch D2:n värivaihtoehdot ovat kultainen ja musta ja siinä on 1,82 tuuman AMOLED-näyttö 408 × 480 pikselin tarkkuudella. IP68-suojattu kello painaa ilman hihnaa noin 40 grammaa ja hihnan materiaalivaihtoehtoina on joustava fluorikumi sekä perinteisempi nahka. Akunkestoa kellolle luvataan ABPM-mittauksella yksi päivä ja ”tavanomaisessa käytössä” jopa kuusi päivää.

Watch D2 on heti saatavilla ja sen suositushinta Suomessa on 449 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivut