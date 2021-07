Huawei esitteli P50- ja P50 Pro -lippulaivaälypuhelimensa – ei 5G-yhteyksiä

Molemmat P50-mallit tulevat saatavilla Qualcommin Snapdragon 888 4G -järjestelmäpiirillä, joka ei tue 5G-yhteyksiä, minkä lisäksi P50 Pro tulee saataville myös 5G-yhteyksistä riisutulla Kirin 9000 -piirillä.

Huawei on tänään julkistanut uudet P50-sarjan lippulaivaälypuhelimensa Kiinan markkinoille. Kuten jo kevään vuotokuvista osattiin odottaa, on uutuudet varustettu suurikokoisilla kamerakehikoilla.

Molemmat puhelimista luottavat keskenään hyvin samankaltaiseen ulkonäköön, joskin kalliimpi Pro-malli tarjoaa kaareutuvan näytön, kun taas P50-perusmalli käyttää tasapintaista lasia. Monin muinkin osin kaksikon ominaisuuskattaukset ovat yhtenevät – molemmista löytyy IP68-sertifikaatti, stereokaiuttimet, tuki 66 watin pikalataukselle ja Huawein oma HarmonyOS 2 -käyttöjärjestelmä.

Yllättäen molempien puhelinten sisällä sykkii Yhdysvaltalaisen Qualcommin järjestelmäpiiri, vaikka Huawei on yhä Yhdysvaltain mustalla listalla. Piirivalinta on mahdollinen, koska Qualcommin rajoitukset Huawein kanssa käytävään kauppaan koskevat ilmeisesti vain 5G-tuotteita ja Huawein uutuuksista löytyy vain 4G-yhteyksiä tukevat Snapdragon 888 4G -järjestelmäpiirit. Tämän myötä Huawei P50-sarjalaiset eivät tuekaan lainkaan 5G-verkkoja vaikka kyseessä on Huawein vuoden 2021 lippulaivapuhelimet.

Huawei tuo P50 Prosta tarjolle Snapdragonin sisältävän mallin lisäksi myös Kirin 9000 -järjestelmäpiiriä käyttävän mallin, joka sekin on kuitenkin rajoitettu vain 4G-yhteyksiin.

Kaksikosta kalliimmaksi malliksi sijoittuu P50 Pro, joka tarjoaa 6,6-tuumaisen OLED-näytön 120 hertsin virkistystaajuudella ja 300 hertsin kosketuksentunnistuksella. Näytön resoluutio on 2700 x 1228 pikseliä.

P50 Prossa on mallista riippuen 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia ja 128, 256 tai 512 gigatavua tallennustilaa. Virtaa puhelimelle syöttää 4360 mAh:n akku, joka on perusmallista poiketen ladattavissa 66 watin pikalatauksen lisäksi myös langattomasti 50 watin teholla.

Kahteen suureen kamerakehikkoon Huawei on sijoittanut yhteensä neljä kameraa. Ylemmässä kameroita on kolme ja alemmassa yksi yhdessä LED-salaman kanssa. Pääkamera on varustettu 50 megapikselin sensorilla, optisella kuvanvakaimella ja f1.8-aukkosuhteella. Myös sen parina toimivalla 64 megapikselin telekameralla on oma optinen kuvanvakaimensa. Lisäksi puhelimesta löytyy 13 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 40 megapikselin mustavalkokamera f1.6-aukkosuhteella.

Huawei P50 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 158,8 x 72,8 x 8,5 mm

Paino: 195 grammaa

IP68-suojaus

6,6” OLED-näyttö, 2700 x 1228 -resoluutio, 120 Hz, 300 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 888 4G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa

LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2

GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC

Neloistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS 40 megapikselin mustavalkokamera, F1.6 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 64 megapikselin telekamera, f3.5, OIS

13 megapikselin etukamera, f2,4

4360 mAh:n akku, USB-C (3.1), 66 watin pikalataus, 50 watin langaton pikalataus

HarmonyOS 2

Edullisempi Huawei P50 tarjoaa tasaisen näyttöpinta-alansa lisäksi pykälän pienemmän 6,5-tuumaisen OLED-näytön jonka virkistystaajuus jää kalliimman sisaruksensa alapuolelle 90 hertsiin. Resoluutio ja kosketustunnistuksen nopeus ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Pienemmän näytön lisäksi P50:n akkukin on pykälän pienempi 4100 mAh:n koollaan, minkä lisäksi Pro-mallista löytynyt tuki langattomalle lataukselle on tippunut pois repertuaarista.

Järjestelmäpiiri puhelimissa on kuitenkin keskenään sama, samoin kuin myös 8 gigatavun RAM-muistimäärä. P50-perusmalli tulee kuitenkin tallennustilan osalta saataville 256 gigatavun lisäksi myös 128 gigatavun versiona.

Kamerajärjestelmä P50:ssä on sijoitettu Pro-mallin tavoin kahteen suureen kehykseen, joista ylemmässä on perusmallissa kuitenkin vain kaksi kameraa kolmen sijaan. P50:n pääkamerana toimii P50 Pro:n tavoin 50 megapikselin sensori, f1.8-aukkosuhteen objektiivilla ja optisella kuvanvakaimella, minkä lisäksi myös 13 megapikselin ultralaajakulmakamera on ennallaan. Telekameran resoluutio on kuitenkin perusmallissa selvästi matalampi 12 megapikseliä, minkä lisäksi mustavalkokamerasta on luovuttu. Telekamerasta löytyy kuitenkin Pro-mallin tavoin optinen kuvanvakain alentuneesta resoluutiosta huolimatta.

Huawei P50:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 156,5 x 73,8 x 7,92 mm

Paino: 181 grammaa

IP68-suojaus

6,5” OLED-näyttö, 2700 x 1228 -resoluutio, 90 Hz, 300 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 888 4G -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2

GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC

Neloistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.8, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 12 megapikselin telekamera, f3.4, OIS

13 megapikselin etukamera, f2,4

4100 mAh:n akku, USB-C (3.1), 66 watin pikalataus

HarmonyOS 2

Moelmmat P50-mallit tulevat saataville myös maailmanlaajuisesti, mutta vielä toistaiseksi myyntiintuloaikatauluja ei ole julkaistu Kiinan ulkopuolelle.

Kiinassa P50 Pron ennakkomyynti alkaa huomenna ja kauppoihin laite saapuu 12. elokuuta. P50 Pron 8/128 Gt versio tulee saataville vain Snapdragon 888 4G -järjestelmäpiirillä ja sen suositushinta on 6000 Kiinan yuania eli noin 780 euroa. Kirin-järjestelmäpiirin puhelimeen saa vasta 256 gigatavun tallennustilasta ylöspäin, jolloin hintaa kertyy vähintään 6500 yuania, eli noin 850 euroa.

Huawei P50 puolestaan saapuu kauppoihin Kiinassa syyskuussa 4500 yuanin eli noin 590 euron lähtöhintaan.

Lähde: Huawei, (2), (3), GSMArena