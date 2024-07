Intel saa runtua pelinkehittäjiltä 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreiden ongelmista

Etenkin 13. ja 14. sukupolven kerroinlukottomia Core i9 -prosessoreita koskevat vakausongelmat ovat Intelin tiedossa, mutta niiden syy ei ole selvinnyt vielä.

Olemme uutisoineet aiemmin Intelin 13. ja 14. sukupolven huippumallien vakausongelmista sekä yhtiön tilannepäivityksistä asian tiimoilta. Yhtiö työskentelee parhaillaan ongelmien juurisyyn selvittämiseksi, mutta mitään aikataulua sen selviämiselle ei ole. Tai takuuta edes siitä, että ongelma olisi korjattavissa, mikäli se paikannetaan.

Yhä useammat tahot ovat ottaneet kantaa tavalla tai toisella Intelin prosessoreiden vakausongelmiin. Yhtenä viimeisimmistä ääneen on päässyt Epic, joka on julkaissut viralliset ohjeet mitä tehdä, mikäli Fortnite kaatuilee jatkuvasti Intelin Core i9-13900K/KF/KS- tai i9-14900K/KF/KS -prosessorilla. Mikäli kaatuilevan kokoonpanon emolevyn valmistaja on Asus, Gigabyte tai MSI, suosittelee Epic asettamaan BIOSista ”SVID Behavior” asetuksen Intel Fail Safeksi. Muiden valmistajien emolevyjä käyttäviä suositellaan puolestaan ottamaan suoraan yhteys Epicin tukeen.

Epicin talliin kuuluvaa RAD eli Epic Games Tools (aiemmin RAD Game Tools), joka tunnetaan kenties parhaiten Bink-videokoodekistaan, kertoo olevansa niin ikään tietoinen vakausongelmista Intelin 13. sukupolven prosessoreilla. Kehittäjä kertoo Oodle-pakkaajan, jota käytetään muun muassa Unreal Enginessä, olevan altis kaatuilemaan etenkin 13900K- ja 14900K-malleilla, mutta joskus myös hitaammilla 13700- ja 14700-malleilla. Se uskoo ongelmien johtavan juurensa prosessoreiden korkeisiin kellotaajuuksiin, tehonkulutukseen ja BIOS-asetuksiin ja on julkaissut joukon erilaisia ohjeita ongelmien setvimiseksi.

Pelinkehittäjä Alderon Games puolestaan syyttää Inteliä suoraan viallisten prosessoreiden myymisestä. Studion Path of Titans -pelin kerrotaan kärsivän merkittävistä vakausongelmista nimenomaan 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreilla malleja sen tarkemmin erittelemättä. Pelaajien ongelmien lisäksi vakausongelmien kerrotaan esimerkiksi kaataneen peliservereitä ja pelin kääntämisen mainitaan kaatuilevan usein kehittäjien nokan edessä. Alderon Games kertoo siirtyvänsä käyttämään ongelmien vuoksi AMD:n prosessoreita palvelimissaan. 13. tai 14. sukupolven prosessoreita käyttäville pelaajille pitäisi puolestaan tulla pelissä ilmoitus, joka kertoo vakausongelmien johtuvan heidän prosessoreistaan.

