Intel tyrmää huhut Arc-näytönohjainten kuoppaamisesta ja esitteli niiden säteenseurannan kiihdytystä

Intelin yhteensä 17 eri pelin testin mukaan Arc A770 peittoaa NVIDIAn GeForce RTX 3060:n säteenseuranta käytössä 1080p-resoluutiolla keskimäärin 13 %:n erolla.

Intelin yksivä Arc-julkaisujuna on saanut erinäiset tahot aina arvostettuihin analyytikkoihin asti arvioimaan, että Intelin tulisi luopua koko erillisnäytönohjaimista. Yksikkö tekee tällä hetkellä rutkasti tappiota, mutta tuottaa piilotulosta mm. prosessori- ja palvelinyksiköiden tuotteissa. Nyt yhtiön edustaja Tom Petersen on myös virallisesti kumonnut kaikki huhut Arc-näytönohjainten kuoppaamisesta PC Gamer -sivuston haastattelussa.

Lopettamishuhuilta katkottujen siipien lisäksi Intel on tarjoillut katsauksen sen Alchemist-koodinimellisen arkkitehtuurin säteenseurantatoteutukseen. Kustakin Xe-ytimestä löytyvä säteenseurantayksikkö pitää sisällään yhden TSU:n eli Thread Sorting Unit -yksikön nopeuttamaan asynkronista säteenseurantaa sekä yksi RTU eli Ray Tracing Unit -yksikkö, jonka sisällä on kaksi Ray Traversal -yksikköä, jotka selvittävät yhteensä 12 laatikko- ja yhden kolmiotörmäystarkastuksen per kellojakso, sekä erillinen välimuisti BVH-puulle (Bounding Volume Hierarchy).

Thread Sorting Unit on yksikkö, jolle ei löydy tällä hetkellä vastaavaa AMD:n tai NVIDIAn säteenseurantakiihdyttimistä. Se optimoi samankaltaiset säteet samoihin suoritusjonoihin maksimoimaan Xe-ydinten käyttöaste.

Suorituskykyvertailussa Intel pisti rinnakkain oman Arc A770:n ja NVIDIAn GeForce RTX 3060:n. 1080p-resoluutiolla Intelin näytönohjain oli säteenseuranta käytössä parhaimmillaan jopa yli 56 % nopeampi, kuin RTX 3060, mutta prosentuaalisesti iso ero ei takaa Intelilläkään riittävää suorituskykyä; se on Fortnitessä 36 FPS kun RTX 3060 saa 23 FPS. Heikoimmillaan Intelillä menee Battlefield V:ssä, jossa RTX 3060 peittoaa sen vajaan 21 %:n erolla 81 vs. 67 FPS. 1440p-resoluutiolla Intel taas esitteli miten XeSS asetus nostaa Performance- tai Balanced-asetuksella useat pelit yli 60 FPS:n rajapyykin yleisesti sulavaksi hyväksytylle pelikokemukselle.

