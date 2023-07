Raptor Lake Refresh tulee vuotolähteen mukaan olevan maltillinen päivitys parin sadan MHz:n kellotaajuusparannuksin, poislukien i7-14700K joka saa lisää E-ytimiä viime sukupolveen verrattuna.

Intel valmistelee työpöydälle Meteor Laken sijasta Raptor Lake Refresh -sukupolvea. Kuten samaan siruun perustuvista prosessoreista voi olettaa, ei 13. ja 14. sukupolven väliset erot tule olemaan suuren suuria.

Kiinalainen vuotolähde Benchlife on saanut käsiinsä väitetyt 14. sukupolven kerroinlukottomien Core-prosessoreiden oleellisimmat tiedot. Ne sopivat yhteen myös aiempien luotettavamman pään lähteistä tulleisiin vuotoihin.

Lippulaiva Core i9-14900K tulee olemaan i9-13900K:n tavoin varustettu 8 P-ytimellä ja 16 E-ytimellä. P-ydinten peruskellotaajuutta on viilattu 200 MHz ylöspäin, E-ydinten Turbo-kellotaajuutta 100 MHz ylöspäin ja P-ydinten Turbo-kellotaajuutta 300 MHz. Lisäksi Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuus on 100 MHz-korkeiampi ja Thermal Velocity Boost 200 MHz korkeampi eli tasan 6 GHz.

Core i7-14700K on aiempien testivuotojenkin jo kertomaan tapaan varustettu 8 P-ytimellä ja 12 E-ytimellä, eli E-ytimiä on neljä enemmän kuin i7-13700K:lla. Prosessorin P-ydinten peruskellotaajuus on pysynyt ennallaan 3,4 GHz:ssä, E-ydinten Turbo-kellotaajuus nousee 100 MHz, kun P-ydinten Turbo-kellotaajuutta on tuunattu ylös 200 MHz, samoin kuin Turbo Boost Max 3.0 -kellotaajuuttakin. Thermal Velocity Boost ei ole tuettuna.

Core i5-14600K tulee olemaan Benchlifen mukaan varustettu 6 P-ytimellä ja 8 E-ytimellä, eli samalla konfiguraatiolla kuin i5-13600K. Kellotaajuuksien osalta P-ydinten peruskellotaajuus on pysynyt ennallaan, E-ydinten Boost-kellotaajuus noussut 100 MHz ja P-ydinten 200 MHz. Prosessori ei tue Turbo Boost Max 3.0:aa tai Thermal Velocity Boostia.

