Intelin ajurit paljastavat Arc-näytönohjainten nimiä ja seuraavien sukupolvien tietoja

Intel valmistelee ensimmäisten Arc-pelinäytönohjaintensa julkaisua ensi vuoden alkupuolella. Nyt yhtiö on lipsauttanut julki ajurit, joissa varmistuu kahden mallin nimet ja paljastuu yksityiskohtia tulevista sukupolvista.

Intelin epäilemättä erehdyksessä julkaisemat ajurit ovat paljastaneet kahden Arc-näytönohjaimen viralliset nimet. Ajureiden mukaan markkinoille saadaan ainakin Arc A380- ja A350-näytönohjaimet. Mobiilipuolelle on luvassa puolestaan Arc A370M, A350M ja Iris Xe A200M. Aiemmin nähdyn testivuodon perusteella kyseessä on malliston edullisimman pään tuotteet, sillä A380-nimi on nähty aiemmin testivuodossa 6 Gt muistia sisältävällä Intelin näytönohjaimella.

Tämän lisäksi ajureista paljastui seuraavan sukupolven erillisnäytönohjaimiin suunnatun GPU:n koodinimi, Elasti. Vuoto muutaman muun viimeaikaisen tapauksen lisäksi antaa heikkomaineiselle huhupajalle Moore’s Law is Deadille hieman uskottavuutta ainakin Intelin osalta, sillä kanava on vuotanut mm. DG3:n Elasti-koodinimen jo kesän alkumetreillä. Ajureissa on listattuna myös alustavasti tuet Raptor Lake-S:n (RPLS), Meteor Laken (MTL), Arrow Laken (ARL) ja Lunar Laken (LNL) integroiduille grafiikkaohjaimille. Meteor Lake tulee kaksinkertaistamaan keveimmän konfiguraation nykyisestä 96 EU-yksiköstä 192 yksikköön ja Arrow Lake uudelleen 384 yksikköön.

