Intelin Alder Lake-S:n Engineering Sample -versio venyy 4,6 GHz:n kellotaajuudelle

Intel valmistelee parhaillaan Alder Lake -nimellä tunnettuja ja 10 nanometrin prosessilla valmistettavia, oletettavasti 12. sukupolven Core -prosessoreiksi nimettäviä hybridiprosessoreita. Hybridiprosessorilla viitataan Intelin tapauksessa sekä energiatehokkaita Atom- että suorituskykyisiä Core-ytimiä käyttäviin prosessoreihin.

Igor’s Lab on saanut nyt käsiinsä tietoja uudesta 16-ytimisestä Alder Lake-S Engineering Sample -prosessorista. 16-ytimisessä prosessorissa tulee olemaan kahdeksan suorituskykyistä Golden Cove -ydintä ja kahdeksan energiatehokasta Gracemont-ydintä. Ytimistä vain Golden Covet tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa, joten prosessori kykenee suorittamaan samanaikaisesti parhaimmillaan 24 säiettä. ES-prosessori on tarkemmin Alder Lake-S:n B0-steppingiä ja ES2-versiota.

Engineering Sample -prosessori tunnistuu hieman poikkeuksellisesti Intel Core-1800 -nimellä. 1800 viittaa prosessorin tehoydinten 1,8 GHz:n peruskellotaajuuteen. Tehoydinten maksimi Boost-kellotaajuus on 1-2 ytimellä 4,6 GHz, 3-4 ytimellä 4,4 GHz, 5-6 ytimellä 4,2 GHz ja lopulta 4 GHz 7-8 ytimellä. Energiatehokkaiden Atom-ydinten peruskellotaajuus on puolestaan 800 MHz ja maksimi Boost-kellotaajuus 1-4 ytimellä 3,4 GHz. 5-8 ytimellä Atom-ytimet taipuvat 3 GHz:n kellotaajuudelle. Prosessorin kehäväylä ja viimeinen välimuistitaso toimii 4,2 GHz:n maksimikellotaajuudella ja vain tehoytimillä ajettaville AVX2-kuormille luvataan samat kellotajuudet, kuin perinteisemmällekin koodille. Prosessorin TDP- ja PL1-arvo on 125 wattia ja PL1-arvolle on asetettu 56 sekunnin aikaraja. PL2-arvo on peräti 228 wattia, mutta sen toiminta-aika on vaivaiset 2,44 millisekuntia.

Igor Wallosekin mukaan prosessorit tulevat tukemaan sekä DDR4- että DDR5-muisteja. Tämänhetkisten huhujen mukaan DDR5-tuki löytyisi vain Z690-piirisarjaa käyttäviltä emolevyiltä ja tuki riittäisi virallisesti DDR5-4800-nopeuksiin. Muilla emolevyillä olisi käytössä DDR4 maksimissaan DDR4-3200-nopeudella. Alder Lake tuo mukaanan myös tuen uudelle PCI Express 5.0 -standardille.

Lähde: Igor’s Lab