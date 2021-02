Intelin kannettaviin suunnattu 14-ytiminen Alder Lake-P ensimmäisessä testivuodossa

Järein kannettaviin suunnattu Alder Lake sisältää 6 tehokasta Golden Cove -ydintä, 8 energiatehokasta Gracemont-ydintä ja GT2-tason Xe-grafiikkaohjaimen

Intelin kannettaviin ja työpöytäkokoonpanoihin suunnatut Core-prosessorit ovat kulkeneet 10 nanometrin ongelmien vuoksi viime vuodet eri polkuja. Syyskuussa työpöydälle julkaistavaksi huhuttu Alder Lake -arkkitehtuurin myötä Core-prosessorit tulevat perustumaan jälleen samaan arkkitehtuuriin molemmissa luokissa.

Työpöydälle tullaan julkaisemaan parhaimmillaan 16-ytimisiä Alder Lake-S -prosessoreita. Nyt Geekbenchin tulostietokantaan on ilmestynyt järein kannettaviin suunnattu seuraavan sukupolven Core-prosessori, 14-ytiminen Alder Lake-P. Aiempien vuotojen perusteella kannettaviin suunnatussa Alder Lake-P:ssä on käytössä GT2-tason Xe-grafiikkaohjain 96 Execution Unit -yksiköllä, kun Alder Lake-S -prosessoreissa on kevein GT1-tason grafiikkaohjain 32 EU-yksiköllä.

Intelin Engineering Sample -prosessoreille tuttuun tapaan prosessorin nimi tunnistuu Intel 0000:ksi ja prosessorin peruskellotaajuus on vaivaiset 800 MHz. Maksimikellotaajuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin pieni, sillä se on jo tässä vaiheessa 4,7 GHz. Prosessorissa on käytössä 14 ydintä, jotka kykenevät suorittamaan samanaikaisesti 20 säiettä, mikä tarkoittaa kuutta tehokasta Golden Cove -ydintä Hyper-Threading-SMT-tuella ja kahdeksaa kevyttä Gracemont ydintä.

Prosessorin listannut Geekbench-testitulos löytyy testiohjelmiston Compute-puolelta, eli siinä testataan grafiikkaohjaimen laskentasuorituskykyä. 1,15 GHz:n maksimikellotaajuudella toiminut 96 Execution Unit -yksikön Xe-grafiikkaohjain sai tuloksekseen 13438. VideoCardzin mukaan se vastaa suurin piirtein GeForce GTX 660 Ti:n suorituskykyä. Ensimmäisistä testituloksista yli puoli vuotta ennen tuotteen julkaisua on kuitenkin hätiköityä tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä lopullisesta tuotteesta.

Lähteet: Geekbench, Benchleaks @ Twitter