Galaxin GeForce RTX 3090 HOF -huippumalli rikkoi 3 GHz:n rajapyykin ja 16 ennätystä

3 GHz:n rajapyykki rikottiin kahdessa erillisessä testissä kreikkalaisylikellottaja OGS:n ja ruotsalaisen RAUF:n toimesta.

Galaxin Hall of Fame- eli HOF-näytönohjaimilla on pitkät perinteet ylikellottajille suunnattuina erikoismalleina. Nyt yhtiön uusin lippulaivamalli GeForce RTX 3090 HOF on saatu ylikellottajien käsiin, minkä myötä yhtiö kehuu näytönohjaimen rikkoneen peräti 16 ennätystä.

Galaxin RTX 3090 HOF poikkeaa massasta muun valkoisen värinsä myötä ja sarjan perinteille uskollisena myös näytönohjaimen piirilevy noudattaa samaa teemaa. Uusimman sukupolven HOF-mallin ehdoton erikoisuus on 4,3-tuumainen LCD-näyttö, jonka voi ripustaa näytönohjaimen tai kokoonpanon kylkeen magneeteilla, tai asettaa seisomaan esimerkiksi pöydällä integroidun jalan avulla. Näyttö tarjoaa käyttäjälle 480×272-resoluution ja sillä voidaan näyttää esimerkiksi näytönohjaimen reaaliaikaisia tietoja. RTX 3090 HOF:sta on olemassa kellotaajuuksiltaan toisistaan eroavia versioita ja LCD-näyttö toimitetaan ilmeisesti vain osassa malleista.

Galaxin mukaan sen RTX 3090 HOF:lla on nyt rikottu yhteensä 16 ennätystulosta testeissä, mutta ehdottomasti merkittävimpinä niistä voidaan pitää GPUPi 3.2 1B- ja 3.1 1B -tuloksia. Tulosten merkittävyys ei johdu niinkään testiohjelmasta, vaan grafiikkapiirin kellotaajuuksista: Kreikkalaisylikellottaja OGS sai venytettyä oman testikorttinsa GPUPi 3.2 -testissä peräti 3015 MHz:n kellotaajuudelle ja ruotsalainen RAUF:kin sai rikottua rajapyykin oman korttinsa GPUPi 3.3 -testissä tasan 3000 MHz:n kellotaajuudella. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun grafiikkapiirin kellotaajuus saadaan venytettyä yli 3 GHz:n, mutta se on ensimmäinen kerta RTX 3090 -näytönohjaimille.

Edellä mainittujen ennätysten lisäksi Galax kertoo RTX 3090 HOF:n saavuttaneen eri ylikellottajien käsissä uudet ennätystulokset GPUPi 3.3 32B -testissä, 3DMark Vantage Extremessä, 3DMark 11:ssä, Port Royalissa, Fire Strikessä, Fire Strike Extremessä, Fire Strike Ultrassa, Time Spyssä sekä Unigine Superposition 4K-, 8K- ja 1080p Extreme -testeissä. Lisäksi kahden RTX 3090 HOF -kortin konfiguraatioilla on napattu ennätykset GPUPi 3.2 1B- ja 32B -testeissä sekä 3DMark Port Royalissa.

Lähteet: HWBot (1), (2), VideoCardz