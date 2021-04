Intelin Xeon-työasemasuunnitelmat vuotivat nettiin

Vuotaneiden roadmappien mukaan valtavirran työasemat joutuvat odottamaan arkkitehtuuripäivitystä aiemmasta Cascade Lakesta ainakin pitkälle vuoteen 2022.

Intel julkaisi hiljattain myyntiin uudet Rocket Lake-S -koodinimellä tunnetut 11. sukupolven Core-työpöytäprosessorit ja palvelimiin Ice Lake-PS -koodinimelliset Xeonit. Julkaisut eivät kuitenkaan valaisseet lainkaan niiden väliin jääviä HEDT- ja työasemamarkkinoita, vaikka joitain huhuja Ice Lake-X -HEDT-prosessoreista liikkuikin.

Luotettavaksi vuotajaksi kerta toisensa jälkeen osoittautunut HXL on julkaissut Twitterissä kuvia Intelin työasemasuunnitelmista, joiden mukaan vain terävimmän kärjen työasemat tulevat saamaan lähitulevaisuudessa alleen uutta arkkitehtuuria. Intelin roadmapin mukaan perustason työasemissa käytössä oleva Cascade Lake-W -arkkitehtuuri tulee pysymään markkinoilla ainakin vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle asti. Cascade Lake-X eli HEDT-versio käyttää samaa sirua työasemamallin kanssa, joten todennäköisimmin sama kohtalo koskee myös HEDT-markkinoita.

Kevyemmän pään työasemiin on tarjolla jo julkaistut Rocket Lake-S -arkkitehtuurin Xeonit, joiden matka markkinoilla on näillä näkymin päättymässä jo vuoden kolmannen neljänneksen lopulla. Roadmapin mukaan uudet Alder Lake-S -pohjaiset Xeonit saapuisivat markkinoille joko elokuun lopulla tai syyskuun alussa. Alder Lake-S on yhtiön ensimmäinen järeä ”hybridiprosessori”, jossa käytetään sekä tehokkaita Core-sarjan että energiatehokkaita Atom-sarjan ytimiä.

Kovan luokan työasemissa Intelin tämän hetken tehokkain prosessori on Xeon W-3200 -sarjan 28-ytiminen malli. Se tullaan korvaamaan vielä vuoden toisen vuosineljänneksen aikana uusilla Ice Lake -prosessoreilla, jotka yltävät parhaimmillaan 38 ytimeen. Prosessoriydinten maksimikellotaajuus on nyt 4 GHz, kun aiemmin yllettiin parhaimmillaan 4,4 GHz:iin ja prosessoreiden TDP-arvo on nyt korkeimmillaan 270 wattia, kun nykysukupolvessa se on 205 wattia.

Arkkitehtuurin muut uudistukset ovat tutut jo palvelinpuolelta: L3-välimuistia on nyt 1,5 Mt per ydin, kun Cascade Lakeissa sitä oli 1,375 Mt per ydin, muistiohjain on päivitetty 8-kanavaiseksi ja tukemaan DDR4-3200-nopeutta ja kaikki 64 PCIe-linjaa on päivitetty PCI Express 4.0 aikaan. Uutta on myös Intel GNA 2.0 -tekoälykiihdytin.

Lähde: HXL @ Twitter