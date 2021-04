MSI:n näytönohjainkolli varmistaa GeForce RTX 3080 Ti:lle 12 Gt muistia

Kollista otetun kuvan myötä voidaan myös haudata sinnikkäät huhut, joiden mukaan RTX 3080 Ti olisi varustettu 20 Gt:n muistilla.

NVIDIAn GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimen olemassaolosta ja julkaisusta on huhuttu jo viime syksystä lähtien. Hajanaiset vuodot ovat sittemmin osoittaneet, että näytönohjain on todennäköisesti todellakin aiottu julkaista jo aiemmin, mutta suunnitelmia on viilattu matkan varrella uudelleen.

GeForce RTX 3080 Ti:n oli alun perin tarkoitus käyttää GA102-250-siruja, joiden tarkka konfiguraatio ei ole ollut tiedossa. Jokin aika sitten nettiin alkoi ilmestyä kuitenkin kuvia, joissa nähtiin NVIDIAn uudelleenmerkinneen GA102-250-siruja GA102-200- ja GA102-300-siruiksi, joita käytetään GeForce RTX 3080- ja 3090 -malleissa. Huhujen mukaan lopulta markkinoille asti päätyvät näytönohjaimet tulisivatkin käyttämään lopulta uutta GA102-225-varianttia sirusta.

RTX 3080 Ti:n huhumylly on pyörinyt itse ytimen lisäksi myös muistikonfiguraation ympärillä. Liki vuorotellen nettiin on tullut vuotoja, joiden mukaan näytönohjaimessa olisi 12 tai 20 Gt muistia. Ensimmäinen merkitsisi selvästi pienempää muistiavaruutta, mutta samalla leveämpää muistiväylää, kun jälkimmäisessä tilanne olisi päinvastainen. Nyt näille huhuille ja spekulaatioille voidaan pistää lopulta stoppi, sillä nettiin on vuotanut kuvia MSI:n GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC -näytönohjainten kolleista, jotka varmistavat 12 Gt:n muistin. Samoissa kolleissa kulkee myös muuta rautaa, kuten RTX 3090 -malleja ja aivan pahnan pohjimmaisia GT 710 -näytönohjaimia, sekä AMD:n Radeon RX 580 -malleja.

Lähde: VideoCardz