Inworld Engine tekee pelihahmoista tylsien ohjelmoitujen robottien sijaan aitoja hahmoja aisteineen päivineen, mikäli markkinointipuheita on uskominen.

NVIDIAn kohdalla huomio on keskittynyt luonnollisesti yhtiön omaan GTC-konferenssiin, mutta se on ollut läsnä myös GDC 2024 -messuilla. Myös GDC-tarjonta painottui odotetusti tekoälyyn ja sen mahdollisuuksiin.

NVIDIA on esitellyt GDC 2024 -messuilla yhteistyössä Inworld AI:n kanssa Covert Protocol -demon, jossa hyödynnetään Inworld Engine -tekoälymoottoria ja NVIDIAn Avatar Cloud Engine- eli ACE-teknologiaa luonnollisten animaatioiden ja puheen tuottamiseen, ymmärtämiseen ja niin edelleen. ACE:n taustalla pyörii NVIDIAn oma NeMo-kielimalli. Covert Protocol -demo on joka kerta erilainen sen pelaajan valinnoista riippuen. Demo on toteutettu Unreal Engine 5 -pelimoottorissa ja se tullaan julkaisemaan myös avoimen lähdekoodin projektina.

Ubisoft on hyödyntänyt niin ikään Inworld AI:n Inworld Engineä ja NVIDIAn ACE-teknologiaa uusissa NEO NPC -hahmoissaan. Ne osaavat markkinointipuheiden mukaan hyödyntää tekoälyn avulla hahmojen kuvitteellisia aisteja kuten näköä ja kuuloa realistisesti. Hahmoilla voi olla myös omat persoonallisuutensa, muistinsa, tavoitteensa ja muita vastaavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen käyttäytymiseen pelimaailmassa. Myös Ubisoftin pyrkimykset ovat toistaiseksi demojen asteella, eikä vielä puhuta ominaisuuksien integroimisesta peleihin asti.

