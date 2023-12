Uudet iPhone 16 -älypuhelimet saattavat saada kosketuksella toimivan Action- eli Toimintopainikkeen ja uuden kameranäppäimen, mutta paljastuksiin on tässä vaiheessa syytä suhtautua varauksella,

Apple-aiheisiin uutisiin ja huhuihin keskittyvä MacRumors on julkaissut kuvia ja tietoja seuraavan iPhonen väitetyistä prototyypeistä. Vaikka iPhone 15 -mallit julkaistiin vasta syyskuussa, pyörivät huhumyllyt luonnollisesti reipasta vauhtia tulevia julkaisuja koskien. Suurimmat muutokset uusissa iPhoneissa näyttäisivät kohdistuvan kameramoduuliin ja Toimintopainikkeeseen.

Julkaistuissa kuvissa on nähtävissä kolme värivaihtoehtoa: keltainen, vaaleanpunainen ja musta. Keltaisessa prototyypissä kameramoduuli on iPhone X:n vastaavaa muistuttava yhtenäinen ovaali, kun taas vaaleanpunaisen ja mustan mallin moduulista tulee mieleen hieman tuoreempi iPhone 12 päällekkäin aseteltuine linsseineen. Toisen näistä kahdesta kameramoduulimallista arvellaan olevan tulevassa iPhone 16:ssa. Taskulampun paikka on molemmissa moduuleissa sama. Lisäksi keltaisen prototyypin äänenvoimakkuuden säätö näyttäisi tapahtuvan yhdellä yhtenäisellä painikkeella, jossa on keskellä pieni ura, kun taas kahdessa muussa mallissa äänenvoimakkuudelle on kaksi erillistä näppäintä.

IPhone 15 Pro ja 15 Pro Max -malleista tuttu mykistyskytkimen korvannut Toimintopainike saattaa tulevissa iPhoneissa olla toteutettu kosketusnäppäimellä mekaanisen painikkeen sijaan. Tähän viittaa kuvissa näkyvän mustan prototyypin tavallista suurikokoisempi Toimintopainike, mutta varmuutta painikkeen tyypistä ei ole. Mustan prototyypin oikealla sivulla näyttää myös olevan täysin uusi painike, ”Capture Button”, jonka arvellaan olevan niin ikään kosketusnäppäin. Nimensä perusteella Capture Button lienee kameranäppäin, jollainen esimerkiksi useasta Sonyn älypuhelimesta löytyy, tosin mekaanisena.

Ensi syksylle odotetuissa iPhone 16 -malleissa on mitä ilmeisimmin edelleen jo pari sukupolvea sitten esitelty näytön yläreunassa toimiva Dynamic Island. Näin ollen muutokset Applen tulevien älypuhelimien ulkoisissa ominaisuuksissa jäänevät melko pieniksi. On kuitenkin muistettava, että uutisointi koskee virallisesti vahvistamattomia prototyyppejä, joiden ominaisuudet saattavat muuttua ennen iPhone 16 -malliston varsinaista julkaisua.

Lähde: MacRumors