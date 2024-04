Jonsbolta uusi Mini-ITX-kokoluokan C6-ITX-kotelo kantokahvalla

Jonsbon uusi C6-ITX muistuttaa muotoilultaan valmistajan mATX-kokoluokan C6-koteloa kantokahvallaan sekä verkkorakenteisilla etu- ja kylkipaneeleillaan.

Koteloista ja jäähdytystuotteista tunnettu kiinalaisvalmistaja Jonsbo on lisännyt valikoimaansa uuden C6-ITX-kotelon, joka on Mini-ITX-kokoinen seuraaja valmistajan aiemmalle mATX-kokoluokan C6-kotelolle. Myös C6-ITX:ssä on kätevänä ominaisuutena kantokahva kattopaneelissa.

C6-ITX:ään sopii Mini-ITX- ja Mini-DTX-emolevyt. Ilmankiertoa parantamassa kotelossa on mesh-tyyliset verkkopaneelit sivuilla, edessä ja katossa. Virtalähteen paikka on kotelon yläetuosassa, johon sopii maksimissaan 140 millimetrin pituinen ATX-virtalähde. Pohjaan mahtuu joko yksi 2,5″ SSD-asema tai yksi 3,5″ HDD-asema. 120 millimetrin tuuletinpaikkoja on kolme – katossa, takana ja pohjassa. Mikäli pohjaan asentaa 3,5″ HDD-aseman, vie se tilan tuulettimelta. Etupuolen I/O-paneelissa on USB-C- ja USB-A 3.0 -liitännät sekä kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä.

Mitoiltaan C6-ITX on 202 mm × 266 mm × 295,2 mm (L × S × K) ja se painaa tyhjänä vain 2,5 kilogrammaa. Koteloon asennettavan prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus on 170 mm, ja näytönohjaimen enimmäispituus on 255 mm.

Jonsbo C6-ITX: tekniset tiedot:

Mitat ja paino: 202 mm × 266 mm × 295,2 mm (L × S × K) 2,5 kg

Materiaali: Teräs

Emolevytuki: Mini-ITX Mini-DTX

Asemapaikat: 1 × 2,5″ SSD / 1 × 3,5″ HDD

Virtalähteen maksimipituus: 140 mm (ATX)

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 255 mm

I/O-paneeli: 1 × USB-C 1 × USB-A 3.0 Kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Tuuletinpaikat: Kattopaneeli: 1 × 120 mm Takapaneeli: 1 × 120 mm Lattiapaneeli: 1 × 120 mm (ilman 3,5″ HDD-asemaa)



C6-ITX tulee saataville mustana ja valkoisena. Jonsbo ei vielä ole kertonut uutuuskotelon suositushintaa tai ajankohtaa kauppoihin saapumiselle.

Lähde: Tom’s Hardware, Tuotesivut (1, 2)