Uusia vuotokuvia Googlen tulevasta Pixel 8a -älypuhelimesta värivaihtoehtoineen

Googlen Pixel 8 ja 8 Pro -huippumallien astetta edullisempi seuraaja Pixel 8a saapuu neljässä värissä ja sen virallista julkaisua odotetaan ensi kuulle.

Googlen viime syksyisten huippuälypuhelimien Pixel 8:n ja Pixel 8 Pron edullisemmaksi seuraajaksi odotetaan mallia Pixel 8a. Uutisoimme viime kuussa 8a:n mahdollisesta saapumisesta myös Suomen markkinoille, vaikka virallista vahvistusta asialle ei vielä olekaan. Nyt Googlen uutuudesta on vuotanut uusia kuvia, jotka paljastavat puhelimen värivaihtoehdot.

8a:ta odotetaan saapuvaksi neljässä eri värissä, jotka ovat musta (Obsidian), mintunvihreä (Mint), luonnonvalkoinen (Porcelain) ja sininen (Bay). Uusissa vuotokuvissa ei esiinny aiemmissa renderöinneissä nähtyä oranssiin taittuvaa väriä. Muotoilultaan 8a näyttää lähentelevän melkoisesti kalliimpia Pixel 8- ja 8 Pro -malleja.

8a:ssa on raportoitu olevan Googlen oma Tensor G3 -järjestelmäpiiri. Tuoreimpien väitteiden mukaan uutuusmallissa on 90 hertsin ja FHD+-resoluution 6,1-tuumainen näyttö ja 4500 milliampeeritunnin akku. Aiemmat raportit kertoivat näytön olevan 6,2-tuumainen 120-hertsisellä OLED-paneelilla. Kamerahuhujen mukaan pääkamera olisi 64 megapikselin ja ultralaajakulmakamera 13 MP:n sensorilla varustettu. Etukameran tarkkuudeksi on kerrottu 13 MP.

Googlen odotetaan julkaisevan Pixel 8a:n virallisesti ensi kuun puolenvälin tienoilla niin teknisine tietoineen kuin saatavuuksineenkin Google I/O -tapahtuman yhteydessä.

