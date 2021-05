Jonsbolta uusi suurikokoinen ja ulkoasultaan hillityn tumma HX6250-tornicooleri

Uutuuscooleri on pinnoitettu mustaksi grafeenilla.

Jonsbo on julkaissut uuden suurikokoisen ilmajäähdytteisen prosessoricoolerin, joka kantaa HX6250-mallinimeä. Kyseessä on suurikokoisella yksiosaisella jäähdytysrivastolla varustettu tornimalli, joka on suunniteltu jäähdyttämään jopa 250 watin (TDP) lämpökuorman.

HX6250:n rakenne perustuu alumiinirivastoon, kuuteen kuparilämpöputkeen sekä kuparipohjaan. Koko cooleri on pinnoitettu mustaksi grafeenilla. Coolerin päällä on harmaa harjattu alumiinikansi. Parempaa yhteensopivuutta muistien kanssa on haettu coolerin epäkeskeisellä muotoilulla. 140 mm PWM-tuulettimen kierrosalue on vakiona 700-1700 RPM ja mukana toimitettavalla LNA-adapterilla 400-1200 RPM.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 144 x 121 x 162 mm (tuulettimien kanssa)

Paino: 1150 grammaa (tuulettimien kanssa)

Materiaalit: Alumiinirivasto, kupariset lämpöputket ja pohja, grafeenipinnoite

Lämpöputket: 6 x 6 mm

140 mm PWM-tuuletin (400–1700 RPM. 17,7-90,2 CFM, 38 dBA max)

Yhteensopivuus: Intel LGA115X/1200/2011/2066, AMD AM4

Jonsbo HX6250:n saatavuudesta tai hinnoittelusta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta yleisenä huomiona yrityksen muut Suomen markkinoilta tällä hetkellä saatavilla olevat high-end-coolerit maksavat noin 50 euroa.

Lähde: Jonsbo