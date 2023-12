Kiinalaisyritys on saanut osaomistajansa kautta käyttöönsä yhden maailman kolmesta x86-lisenssistä, eikä se ole epäröinyt käyttää sitä vaikkei se länsimaisten kilpailijoidensa tasolle ole ainakaan toistaiseksi yltänytkään.

Kiinassa on jo useampiakin omia prosessorivalmistajia eri käskykannoilla. Sopivien koukeroiden kautta joukkoon mahtuu myös yksi x86-prosessoreita suunnitteleva ja valmistava yritys, Zhaoxin.

Zhaoxin on poikkeuksellisessa asemassa prosessorivalmistajana, sillä yrityksellä on pääsy vain harvoille ja valituille lisensoituun x86-arkkitehtuuriin. Itse yrityksellä lisenssiä ei tietenkään ole, mutta koska kyse on VIA:n ja Shanghain paikallishallinnon yhteistyöyrityksestä, pääse se hyödyntämään yhtä maailman kolmesta x86 lisenssistä.

Zhaoxin on julkaissut nyt uuden sukupolven KX-7000-sarjan prosessorit. Yhtiön mukaan ne ovat jopa kaksi kertaa niin nopeita, kuin KX-6000-sarjan prosessorit, mutta mitään suoria suorituskykylukuja ei ole tiettävästi julkaistu. Prosessori perustuu useamman sirun ratkaisuun, mutta sen varsinaisesta puolijohdevalmistajasta ei ole tällä hetkellä tietoa. Koska kyse on usean sirun tuotteesta, on myös mahdollista, että yhdessä prosessorissa on useamman valmistajan valottamia siruja. Sen kuitenkin oletetaan hyödyntävän 7 nanometrin luokan prosessia. Prosessorit asentuvat tarkemmin nimeämättömään LGA-kantaan ja alusta on ilmeisesti yhteensopiva Intelin LGA 1700 -kannalle suunniteltujen coolereiden kanssa.

KX-7000-sarjan prosessoreissa on maksimissaan kahdeksan ydintä, jotka suorittavat samanaikaisesti yhtä montaa säiettä. Uuteen Century Avenua -arkkitehtuuriin perustuvien ytimien tukena on 4 Mt L2-välimuistia ja 32 Mt L3-välimuistia. Ydinten perus- ja Boost-kellotaajuuksiksi ilmoitetaan 3,2 ja 3,7 GHz. Prosessori tukee maksimissaan 128 Gt muistia ja sen muistiohjaimelle kelpaavat sekä DDR4-3200- että DDR5-4800-muistit.

Prosessorista löytyy myös yhtiön oma integroitu C-1190-grafiikkaohjain, joka tukee DirectX 12-, OpenCL 1.2- ja OpenGL 4.6 -rajapintoja. Mediapuolella tuettuina ovat puolestaan H.264 ja H.265 sekä purun että pakkauksen osalta ja näyttöohjain osaa sylkeä kuvaa kolmelle DisplayPort-, HDMI- tai VGA-näytölle samanaikaisesti. Laajennettavuutta tarjoaa yhteensä 24 PCIe Gen 4 -linjaa, kaksi USB4-, neljä USB 3.2 Gen 2- ja kaksi USB 2.0 -liitäntää sekä yhteensä kolme SATA-liitäntää.