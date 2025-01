Uusi ylikellotusennätys ohitti Elmorin aiemman ennätystaajuuden vajaan neljän megahertsin erolla.

Korkeimman prosessorikellotaajuuden hakeminen on yksi suosituista extreme-ylikellotuksen muodoista. Nyt rintamalta on saatu uutisia, kun kiinalainen Wytiwx on rikkonut x86-prosessoreiden ennätyskellotaajuuden.

Wytiwxin uusi ennätyskellotaajuus on 9121,6 MHz ja se on ajettu Intelin Core i9-14900KF -prosessorilla. Myös aiempi ennätys, kuten kaikki muutkin top-5-tulokset, on ajettu Intelin Raptor Lake- ja Raptor Lake -prosessoreissa. Aiempi kellotaajuusennätys oli ruotsalaisen Jon ’Elmor’ Sandströmin saavuttama 9117,75 MHz. Wytiwxin uusi ennätys oli itseasiassa ensimmäinen kerta, kun kukaan muu kuin Elmor saavutti yli 9 GHz:n kellotaajuuden.

Uusi ennätystulos ajettiin kaikki 8 P-ydintä käytössä, mutta ilman E-ytimiä tai Hyper-threading-teknologiaa. Prosessoria jäähdytettiin nestemäisellä heliumilla. Emolevynä toimi extreme-kellotuksessa suosittu Asus ROG Maximus Z790 Apex ja näytönohjaimena Radeon R5 235. Muisteista ei valitettavasti ollut mainintaa.

Lähde: HWBot