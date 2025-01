Kuin suoraan 80-luvulta kauppoihin saapuva kotelo on varustettu mm. lerppuasemia muistuttavilla asemapaikansuojilla sekä vihreällä virta- ja punaisella HDD-LEDillä.

Koteloiden muotoilutrendit ovat viime aikoina tuoneet markkinoille toinen toistaan enemmän akvaarioita muistuttavia luomuksia. Silverstonen uutuus on kuitenkin täysin toista maata.

Silverstone valmistelee parhaillaan julkaistavaksi uutta FLP01-koteloa ja on jo ehtinyt julkaisemaan sen tuotesivut. Kotelon muotokieli on vahvasti 80-luvulla jopa siihen pisteeseen, että mukaan mahdutetut 5,25”-asemapaikat on suojattu lerppuasemia muistuttavilla kuorilla. Todellisuudessa kuitenkin vain toinen niistä on asemapaikka ja alempi on avattava luukku, jonka takaa löytyy I/O-paneelin liitännät. Etupaneelin tummemman harmaasta upotuksesta löytyy myös teemaan sopivat vihreä virta- ja punainen HDD-LED.

Vaikka FLP01:n muotoilu on retroa ja ns. pizzalaatikko-mallia, mahtuu sisälle luonnollisesti modernia rautaa. Edestäpäin katsottuna koteloa ei välttämättä erottaisi museokappaleista, mutta sivuja vilkaistaessa paljastavat 120 mm:n tuuletinpaikat totuuden. Myös kotelon takapuoli on luonnollisesti nykystandardien mukainen.

Silverstone FLP01:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 362 x 440 x 170 mm (P x L x K), 4,46 kg

Materiaalit: teräs, muovi

Emolevytuki: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI-CEB

I/O-paneeli: 1 x USB-C, 2 x USB-A 3.0, 3,5 mm audioliitäntä

Asemapaikat: 1 x 5,25” / 3,5” / 2 x 2,5”, 1 x 3,5” / 2,5”, 1 x 2,5”

Laajennuskorttipaikat: 7+1

Lisäkorttien maksimimitat: 309 x 133 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 138 mm

Virtalähdetuki: ATX (170 mm)

Tuuletinpaikat: Oikeassa kyljessä 2 x 120 mm (mukana 1 x 120 mm) Vasemmassa kyljessä 1 x 80 / 120 mm Takana 2 x 80 mm



Silverstone FLP01:n odotetaan saapuvan myyntiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 130 dollarin verottomaan hintaan.

Lähteet: Silverstone, Tom’s Hardware