Kokeilussa Samsung Galaxy Book4 Ultra -kannettava Intelin uudella Core Ultra 9 185H -prosessorilla, GeForce RTX 4070 -näytönohjaimella ja 16-tuumaisella AMOLED-kosketusnäytöllä varustettuna.

Saimme Samsungilta testiin Intelin uuteen Meteor Lake -arkkitehtuuriin perustuvalla 16-ytimisellä Core Ultra 9 185H -prosessorilla varustetun Galaxy Book4 Ultra -kannettavan, joka on ensisijaisesti suunnattu suorituskykyiseen tuottavaan työhön, mutta myös pelikäyttö onnistuu. Tarkemmin ottaen sisuksista löytyy NVIDIAn GeForce RTX 4070 -mobiilinäytönohjain, 32 gigatavua keskusmuistia ja teratavun M.2 SSD. Näyttönä on 16-tuumainen AMOLED-paneeli 2880×1800-resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Lippulaivamallin hinta Suomessa on noin 3700 euroa.

Tutustumme tässä artikkelissa pikaisesti kannettavan ja Intelin Core Ultra 9 185H -prosessorin ominaisuuksiin, ajamme suorituskyky- ja akkutestit sekä suoritamme lämpötila- ja melumittaukset.

Lue artikkeli: Kokeiltua: Samsung Galaxy Book4 Ultra -kannettava tietokone