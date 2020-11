Kotimainen Jolla-puhelin täytti seitsemän vuotta

Seitsenvuotispäiviensä myötä alkuperäinen Jolla siirtyy viettämään eläkepäiviä vyön alla peräti 34 käyttöjärjestelmäpäivitystä.

Kotimaisen Jollan juuret juontavat vuoteen 2011 ja entisiin Nokian MeeGo-projektin työntekijöihin. Yhtiön ensimmäinen puhelin, Jolla, julkaistiin puolestaan tasan seitsemän vuotta sitten, 27. marraskuuta 2013.

Jollan ensimmäinen puhelin herätti aikoinaan paljon mielenkiintoa, mutta suosio ei lähtenyt ikinä varsinaisesti lentoon. Yhtiö ei kuitenkaan ikinä luovuttanut kulttisuosiota nauttineen puhelimensa suhteen, vaan on tukenut sitä aina tähän päivään asti peräti 34 käyttöjärjestelmäpäivityksen muodossa. Tämänhetkinen Sailfish OS 3.4.0 ”Pallas-Yllästunturi” jää viimeiseksi virallisesti tuetuksi Sailfish-versioksi alkuperäisellä Jolla-puhelimella.

Jollan perustajiin kuuluvan toimitusjohtaja Sami Pienimäen julkaisemassa blogikirjoituksessa kerrotaan, että syyt Jolla 1:n päivitystuen lopettamiselle ovat hyvin käytännönläheiset. Sen Android-sovellusten tuki on pahasti vanhentunut, eikä sitä voida päivittää antiikkisen arkkitehtuurin vuoksi, se on ainoa yhtiön tuote, joka nojaa vanhaan 3.4 kerneliversioon, mikä estää uusien ominaisuuksien hyödyntämisen puhelimella ja sen niin ikään vanhaksi käynyt BlueZ 4 Bluetooth -tuki on käynyt hankalaksi ylläpitää. Seitsemän vuoden tukijaksoa voidaan kuitenkin pitää poikkeuksellisen pitkänä mobiilimaailmassa, jossa yleensä puhutaan parin kolmen vuoden tukijaksoista.

Upotimme uutiseen Jollan alkuperäisen julkaisuvideon, jolla verestää muistoja ensimmäisen Jollan tuen päättymisen äärellä.

Lähde: Jolla