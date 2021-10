Kotimainen Varjo julkaisi ensimmäiset kuluttajaluokan VR-lasinsa – Varjo Aero

Kuluttajaluokkaan astumisesta huolimatta kyseessä ei 1990 euron verottoman suositushintansa myötä edelleenkään ole edulliset virtuaalilasit.

Suomalainen Varjo on toiminut VR-lasien kentällä jo pidemmän aikaa yrityksen esiteltyä ensimmäiset lasinsa jo vuonna 2017. Nyt aiemmin vain yritysluokkaan laseja kehittänyt valmistaja on laajentanut alaansa ja uudet SteamVR-pohjaiset Varjo Aero -lasit on suunniteltu soveltuvaksi niin yrityksille kuin myös kuluttajille.

Lasit sisältävät molemmille silmille 2880 x 2720 -resoluution tarjoavat miniLED-näytöt, 90 hertsin ruudunpäivitysnopeudella. Näyttöjen luvataan kattavan 99 % SRGB ja 95 % DCI-P3 -väriavaruuksista sekä yltävän 150 nitin maksimikirkkauteen. Näkökentän leveydeksi luvataan 115 astetta ja korkeudeksi 134 astetta. Lisäksi virtuaalilasit kykenevät seuraamaan käyttäjänsä silmien liikkeitä 200 hertsin nopeudella, minkä myötä lasit pyrkivät optimoimaan kuvanlaatua käyttäjän silmien mukaan.

Varjo Aero painaa 717 grammaa, josta 487 tulee itse visiiristä ja 230 grammaa puolestaan pääpannasta, jonka takaosassa on vastapaino. Laseissa on kaksi painiketta, yksi molemmille puolille, sekä 3,5 mm:n yhdistelmäliitäntä kuulokkeille ja mikrofonille.

Aero ei sisällä käyttäjän käsien seurantaan tarkoitettuja majakoita, vaan ne on ostettava erikseen, sillä visiirissä ei ole myöskään kameroita kyseistä tarkoitusta varten. Myös peliohjaimet käyttäjällä on ostettava itse, sillä niitäkään ei virtuaalilasien mukana toimiteta. Itse lasien lisäksi toimitussisältöön kuuluvat kuitenkin kuulokkeiden tietokoneeseen liittämiseen käytettävä VR-adapteri, 5-metrinen USB-C-kaapeli, virtalähde, nappikuulokkeet ja lasien puhdistusliina.

Tietokoneeseen lasit yhdistetään USB-A 3.0 – ja DisplayPort-kaapeleilla. Minimivaatimukset Varjo Aeron kanssa käytettävälle tietokoneelle ovat vähintään 4-ytiminen prosessori ja Nvidia RTX 3050- tai RTX 2060 -tason näytönohjain

Varsin pelkistetystä toimitussisällöstä ja kuluttajamarkkinoille suuntaamisesta huolimatta Varjo Aeron hinta ei ole missään nimessä edullinen, vaan lasien kehittyneestä teknologiasta saa maksaa varsin reilusti. Suositushinta ennen veroja on 1990 euroa. Valmistajan kotisivuilta virtuaalilasit ovat tilattavissa välittömästi ja toimitukset alkavat vuoden loppuun mennessä.

