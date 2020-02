Lenovo julkisti uudet ThinkPad T-, X- ja L-sarjojen kannettavat ammattikäyttöön

Lenovo lanseerasi kerralla yhdeksän eri mallia, joista viiteen voi valita Intelin 10. sukupolven Core vPro -prosessorin sijasta AMD:n Ryzen Pro 4000 -sarjan prosessorin.

Lenovo on julkaissut ThinkPad-mallistoonsa uudet T-, X- ja L-sarjojen mallit. Uudet kannettavat on suunnattu tarjoamaan laaja kirjo työjuhtia jokaiseen tarpeeseen ja yhtiö kehuu niiden tarjoavan kestävää laatua esimerkiksi useiden Mil-Spec-testien ja matalalämpöjuottamisen myötä. Kaikille uusille malleille on yhteistä Wi-Fi 6 -tuki.

Lenovo on luokitellut uudet ThinkPad T14-, T14s- ja T15 -mallit yhtiön premium-malleiksi. Kaikki kolme mallia tulevat saataville Intelin 10. sukupolven Core vPro -prosessoreilla, mutta T14- ja T14s-malleihin voi valita sen sijasta Ryzen Pro 4000 -sarjan prosessorin. Lenovo jatkaa T-sarjassa tuttua perinnettään, jossa paras näyttövaihtoehto, eli tässä tapauksessa Dolby Visionia tukeva 4K UHD -resoluution näyttö, on valittavissa vain Intelin prosessorilla varustettuihin malleihin.

Pienempää kokoa kaipaaville Lenovo julkaisi uudet ThinkPad X13- ja X13 Yoga -mallit. Molempiin on tarjolla PrivacyGuard ePrivacy -näyttö, joka vaikeuttaa näytön lukua sivuilta katsoen. Vaikka ePrivacy-näyttö ei heikennä kuvanlaatua edestä katsottuna lainkaan, sen tehokkuus ei vakuuttanut ainakaan NotebookCheckin testaamassa ensimmäisen sukupolven versiossa. X13 tulee saataville sekä Intelin 10. sukupolven Core vPro -prosessorilla että AMD:n Ryzen Pro 4000 -prosessorilla, kun X13 Yoga tulee saataville vain Intelin prosessoreilla.

Edullisemman työkoneen perään haikaileville Lenovo tarjoilee uudet L13-, L13 Yoga-, L14- ja L15 -mallit. Tämän sukupolven L-sarjalaiset on suunniteltu uudestaan aiempaa ohuemmiksi ja kevyemmiksi, jonka lisäksi niissä on uusia viestintään ja konferenssipuheluihin suunniteltuja pikanäppäimiä. Kannettaviin on saatavilla myös valinnainen kosketusnäyttö ja ne on varustettu Windows Hello -kirjautumista tukevalla sormenjälkilukijalla. L13 ja L13 Yoga tulevat saataville vain Intelin 10. sukupolven Core vPro -prosessoreilla, kun L14- ja L15 -malleihin voi valita myös AMD:n Ryzen Pro 4000 -srajan prosessorin.

Kaikki uudet ThinkPad mallit saapuvat myyntiin vuoden toisen neljänneksen eli huhti-kesäkuun aikana. Kannettavien verottomat lähtöhinnat vaihtelevat L14- ja L15-mallien 649 dollarista aina X13 Yogan 1099 dollariin.

Lähde: Lenovo