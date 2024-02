Dan Casesin A3:n lisäksi messujen ensimmäisessä osiossa esillä olivat yhtiön omat aiemmin esitelty SUP-01, vielä prototyyppiasteella oleva O11 Vision Back Connect sekä heti myyntiin tuleva O11 Vision Chrome.

Lian Li on pitänyt netissä Digital Expo 2024 -tapahtumansa. Käytännössä kyse on kahdesta videosta, joilla esitellään yhtiöllä työn alla olevia uutuuksia. Osa uutuuksista on nähty ainakin jossain kehitysvaiheessa jo aiemmilla messuilla. Uutinen on jaettu videoiden mukaan kahteen osaan.

Ensimmäisen videon mielenkiintoisimmaksi koteloksi voinee povata Dan Cases A3:n, joka on jatkumoa vanhalle tutulle yhteistyölle yhtiöiden välillä. A3 on mATX-kokoinen pikkukotelo, joka on verhoiltu kauttaaltaan verkoin – sivuilla ja katossa metalliverkolla ja edessä kangasverkolla. Kotelon kyljestä ja katosta löytyy tuuletinkehikot, joihin voidaan asentaa maksimissaan 360 mm:n jäähdytin ja/tai kolme 120 mm:n tai kaksi 140 mm:n tuuletinta. Kotelon taakse sopii lisäksi yksi ja pohjaan kaksi 120 mm:n tuuletinta. Emolevyksi sopii jo mainittu mATX ja näytönohjain voi olla korkeintaan neljän korttipaikan hirmu, jonka maksimipituus riippuu muista komponenteista. Virtalähteeksi suositellaan SFX-kokoluokan laitteita, mutta maksimissaan 140 mm pitkät ATX-virtalähteetkin ovat teknisesti tuettuja. 2,5” SSD-asemille on kaksi asennuspaikkaa. Kotelon todellisuudessa tukemat tuuletin- ja jäähdytinkombinaatiot riippuvat muiden käytettyjen komponenttien koosta.

SUP-01 on ollut esillä aiemminkin, mikä ei luonnollisestikaan estä lisäesittelyä kotelon nykytilasta. Se erottuu massasta sijoittamalla näytönohjaimen heti verkkoon verhoillun etupaneelin taakse poikittain. Ratkaisulla on haettu mahdollisimman pientä pinta-alaa koppaan mahtuvien komponenttien teholuokista riippumatta. Myös kotelon katto ja oikea laita ovat verkkopaneelia, kun vasemmalla on lasipaneeli mahdollistamassa esteettömän näkymän koteloon. Hauskana yksityiskohtana kotelon edestä löytyvä Lian Li -logo on virta- ja reset-painikkeet – Lian on virta- ja Li -reset-painike. Kotelon pitäisi tulla myyntiin vuoden puolivälin tienoilla noin 160 euron hintaan.

Viimeisenä ensimmäisellä videolla on esillä O11 Visionin uudet Back Connect- ja Chrome -versiot. O11V Back Connect on suunniteltu emolevyille, joiden virtaliittimet on siirretty niiden selkäpuolelle. Kotelo on vielä vahvasti prototyyppivaiheessa ja yhtiö ottaakin mielellään vastaan ideoita, miten koteloa voisi parantaa nykyisestä. O11V Chrome on puolestaan vastaava kuin nykyinen O11 Vision, mutta sen lasipaneelit on silattu kromipinnoitteella, mikä luo puolipeilaavan pinnan. O11V Chrome Digital Expo -messuille poikkeuksellisesti myyntiin välittömästi valikoiduilla ja se on listattu jo Suomessa Jimm’s PC-Storessa 159,90 euron hintaan ilman tarkkoja saatavuustietoja. Toisaalta yhtiön emolla CaseKingillä on koteloa jo varastossaankin, eli pitkää odotusta tuskin on luvassa.