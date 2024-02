Lian Lin uudet Edge-sarjan virtalähteet on suunniteltu helpottamaan johtojen asennusta kääntämällä ne virtalähteen peräseinältä katsomaan suoraan kohti asentajaa.

Lian Li on pitänyt netissä Digital Expo 2024 -tapahtumansa. Käytännössä kyse on kahdesta videosta, joilla esitellään yhtiöllä työn alla olevia uutuuksia. Jälkimmäisessä uutisessa keskitymme perinteisten koteloiden ulkopuolelle, vaikka uutiskuvassakin näkyvä DK-07 teknisesti kotelosta vielä meneekin.

Tämän vuoden Digital Expon jälkimmäisen osion ehdottomasti mielenkiintoisin tuote on jatkumoa yhtiön aiemmille pelipöydille, joissa tietokone lepää lasikannen alla pöydän sisuksissa. DK-07:ssa kokoonpanoa ei pääse kuitenkaan ihmettelemään ihan suoraan, sillä lasikanteen on nyt integroitu LG:n 30” läpinäkyvä OLED-paneeli, joka toimii tavallisena näyttönä kytkettynä näytönohjaimeen paljastaen kuitenkin samalla takana piilottelevat komponentit. DK-07 on varustettu lisäksi oikealla puolen pöytää olevalla säilytyslaatikolla ja vasemmalta puolelta löytyvällä mukinpidikkeellä, johon on integroitu lämmitys- ja viilennysmahdollisuus.

Pöydän sisään rakennettavan tietokoneen jäähdyttämiseen on tarjolla paikkoja vaikka muille jakaa. Etureunassa on paikat kahdelle maksimissaan 360 tai 280 mm jäähdyttimelle ja kuudelle 120 tai viidelle 140 mm tuulettimelle, oikealla puolella on paikat 360 mm:n jäähdyttimelle ja kolmelle 120 mm tuulettimelle ja vasemmalla puolestaan 360 tai 280 mm:n jäähdyttimelle ja kolmelle 120 tai kahdelle 140 mm tuulettimelle. Näytönohjain saa olla maksimissaan neljän korttipaikan paksuinen ja 340 mm pitkä. Tallennustilaa varten on tarjolla yhteensä neljä asennuspaikkaa joko 3,5” tai 2,5” asemille. Kotelo on vielä prototyyppiasteella.

Galahad II LCD Shift on jatkoa tutulle AIO-coolereiden perheelle. Vielä prototyyppiasteella olevan coolerin merkittävin uudistus löytyy sen letkuista, jonka kaltaisia käytetään tyypillisesti palvelimissa. Ne ovat selvästi joustavampia kuin perinteiset AIO-coolereiden putket ja jäähdytin on varustettu pidikkeillä, joilla putket saa kulkemaan piilossa sen takana suurimman osaa matkasta ennen tiukahkoa käännöstä prosessoriblokille. Yleisen pyöreän näytön sijasta AIO-coolerin näyttö on nelikulmainen 2,88” LCD-paneeli. Se tulee saataville vain 360 mm:n koossa mustana ja valkoisena.

Virtalähdepuolelle Lian Li on tuomassa täysin uuden Edge-sarjan, jonka se on suunnitellut käytettäväksi mm. yhtiön omien O11-sarjan koteloiden edustamaa kaksoiskammiokoteloissa. Virtalähteen peräosa on L:n malliinen siten, että kaapeleiden liittimet katsovat kohtisuoraa samaan suuntaan kuin tuuletinkin eivätkä tule ulos virtalähteen peräseinästä. Ratkaisun on tarkoitus helpottaa johdottamista selvästi, kun kaikki liittimet ovat selvästi näkyvillä ja helposti käsillä. Lisäksi virtalähteissä on USB-hubi USB 2.0 -pinnejä tarvitseville laitteille. Viemällä virtalähteeltä yhden linkin emolevyn USB 2.0 -pinneihin saa käyttöön pinnit neljälle laitteelle.