Vuosi sitten ensiesitelty kotelo lupaa mahduttaa paljon tehoa pienelle pinta-alalle, josta suurin kiitos menee kotelon etupaneelin taakse pystyyn asennettavalle näytönohjaimelle.

Lian Li on päivittänyt kotelomallistoaan odotetulla SUP01-kotelolla, jota esiteltiin alun perin jo liki vuosi sitten Computex-messuilla ja uudelleen tämän vuoden Lian Li Digital Expo -virtuaalitapahtumassa. SUP01 mahduttaa uudistuneella rakenteellaan 45 litran tilavuuteen muun muassa kolme erillistä ilmankiertokammiota.

Lian Li SUP01 on kompakti ATX-kotelo, jonka sisärakenne tukee myös virtaliittimet selkäpuolelleen siirtäneitä uutuusemolevyjä. Sen kenties silmiinpistävin erikoisuus on heti kotelon etupaneelin taakse pystyyn asennettava näytönohjain, jota varten mukana tulee 510 mm pitkä PCIe Gen 4 -riser-kaapeli.

Pelaajiakaan ei ole unohdettu, vaan pelitaitoja parantamaan PCIe-riserin emolevyyn tuleva pää on varustettu RGB-valaistulla kuorella, jonka lisäksi kotelon ala- ja yläosat erottaa toisistaan materiaalin lisäksi RGB-valonauha.

Jäähdytystä silmällä pitäen kotelon etupaneeli, katto ja takapaneeli ovat erilaisten metalliverkkojen peitossa. Kotelon rakenne on jaettu kolmeen jäähdytyksen osalta siten, että GPU ottaa omat kylmät ilmansa edestä ja sylkee ne ulos kyljestä kolmen esiasennetun tuulettimen voimin, kotelon oikean laidan takaosa puolestaan on pyhitetty AIO-coolerin jäähdyttimelle ja sen on tarkoitus imeä kylmä ilma takapaneelista ja sylkeä se niin ikään kyljestä ulos. Kolmas alue on emolevy komponentteineen, jotka ottavat niin ikään ilmansa kotelon takaa ja puskevat sen ulos kotelon katosta.

Lian Li SUP01:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 403,45 x 212 x 524 mm (+ 10 mm jalat), 44,8 litraa

Materiaalit: Teräs, 4 mm karkaistu lasi

Emolevytuki: ITX, mATX, ATX, ATX Back Connect

Laajennuspaikat: 7 matalaprofiilista, riser-kaapeleilla 4 täyskokoista

Asemapaikat: Levykelkassa 2 x 2,5” / 3,5”, lisäksi 2 x 2,5”

I/O-liitännät: 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C 3.1, 3,5 mm audio

Jäähdytintuki: 2 x 280 / 360 mm kotelon oikealla sivulla

Tuuletinpaikat: Oikeassa kyljessä 3 x 120 mm + 3 x 120 mm tai 2 x 140 mm Takana 120 mm

GPU:n maksimikoko: 400 mm, 4 korttipaikkaa

CPU-coolerin maksimikorkeus: 88,2 mm

Muuta: Pölysuodattimet pohjassa, edessä ja katossa

Lian Lin uutuuskotelon pitäisi saapua ennakkotilattavaksi välittömästi ja sen suositushinta on 149,90 euroa. Kotelo tulee saataville sekä mustana että valkoisena ja sen toimitusten pitäisi alkaa heinäkuun alussa.

Lähde: Lian Li