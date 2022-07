Linux-ytimestä löydetty haavoittuvuus vaikuttaa Samsungin Galaxy S22- ja Googlen Pixel 6 -älypuhelimiin

Tietoturvatutkija Zhenpeng Lin on löytänyt Pixel 6 ja Pixel 6 Pro -puhelimista sekä Samsungin Galaxy S22 -mallistossa käytössä olevasta Linux-ytimen 5.10-versiosta haavoittuvuuden, joka altistaa puhelimen monenlaisille hyökkäyksille, kuten esimerkiksi SELinuxin tietoturvapäivitysten poistamiseen tai kirjoitus- ja lukuoikeuksien antamiseen. Lin jakoi tiedon haavoittuvuudesta Twitterissä, eikä Googlelle ole ilmoitettu asiasta lainkaan etukäteen.

The latest Google Pixel 6 pwned with a 0day in kernel! Achieved arbitrary read/write to escalate privilege and disable SELinux without hijacking control flow. The bug also affects Pixel 6 Pro, other Pixels are not affected 🙂 pic.twitter.com/UsOI3ZbN3L

— Zhenpeng Lin (@Markak_) July 5, 2022