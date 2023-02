Logitechilta Playseatin kanssa yhteistyössä luotu ajotuoli simulaattorikäyttöön

Tuoli vaikuttaisi pohjautuvan Playseatin omaan Trophy-ajotuoliin.

Logitech on lanseerannut Playseatin kanssa yhteistyössä luodun Playseat Trophy-Logitech G Edition -ajotuolin simulaattorikäyttöön. Nimen ja ulkonäön perusteella uutuusistuin vaikuttaisi pohjautuvan hyvin vahvasti Playseatin omaan Trophy-ajotuoliin.

Logitech mainostaa Playseat Trophy-Logitech G Editionin istuimen muotoilun ottaneen vaikutteita oikeista kilpa-ajoneuvoista ja sen ActiFit-kankaan luvataan olevan kestävä, ergonominen ja tehokkaasti lämpöä haihduttava. Ajotuolin kehikko on valmistettu hiiliteräksestä.

Poljinalusta on säädettävä ja siten istuinta voi säätää käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Playseat Trophy-Logitech G Edition on valmistajan mukaan helppo taittaa kasaan ja siirtää pois tilaa viemästä, kun sitä ei tarvita, sillä painoa kokonaisuudella on vain 17 kilogrammaa.

Playseat Trophy-Logitech G Edition -ajotuoli saapuu myyntiin välittömästi 599 euron suositushintaan.

Lähde: Logitechin lehdistötiedote