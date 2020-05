Logitechilta tenkeyless-kokoinen versio langattomasta G915-näppäimistöstä

G915 TKL tulee saataville kolmella eri matalaprofiilisella kytkintyypillä.

Logitech on julkaissut uuden tenkeyless-kokoisen version langattomasta G915-lippulaivanäppäimistöstään. Uusi G915 TKL mukailee muilta ominaisuuksiltaan viime kesänä julkaistua G915-mallia, mutta se on 368 mm leveä, eli siitä puuttuu oikean reunan numeronäppäimistö. Tenkeyless-malli on suunnattu erityisesti pelaajille ja sen etuna on mahdollisuus tuoda näppäimistö ja hiiri lähemmäs toisiaan.

G915:n TKL-versiossa on käytössä Logitechin omat matalaprofiiliset (kytkeytymissyvyys 1,5 mm; pohjaussyvyys 2,7 mm) mekaaniset GL-kytkimet – tarjolla on kolme eri vaihtoehtoa, klikkaava, tuntopisteellinen ja lineaarinen. Matalaprofiilisessa rakenteessa on alumiininen kansiosa ja teräsvahvistettu muovinen pohjaosa. Näppäimistö käyttää Logitechin pelikäyttöön optimoitua langatonta Lightspeed-yhteystekniikkaa tai vaihtoehtoisesti Bluetooth-yhteyttä, joka mahdollistaa yhteyden kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Varustukseen kuuluu myös multimedianäppäimet sekä täysi RGB-valaistus.

G915 TKL:n sisäänrakennettu ladattava akku tarjoaa jopa 135 päivän akunkeston kahdeksan tunnin päivittäisellä käytöllä valot pois kytkettyinä. RGB-valaistuksella yksi lataus riittää 40 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön. Akku latautuu tyhjästä täyteen USB Type-C -kaapelilla noin kolmessa tunnissa.

Logitech G915 Lightspeed TKL tulee Suomessa myyntiin kesäkuussa 229 euron verolliseen suositushintaan.

Lähde: Logitech